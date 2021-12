Une nouvelle ère pour le Patro de Jonquière

L’inauguration officielle aura lieu lundi après-midi en présence de plusieurs invités importants, notamment des anciens joueurs des Canadiens de Montréal, comme Patrice Brisebois, Guy Carbonneau, Yvan Cournoyer et Gilbert Delorme.

Mais ces deux projets auraient été impossibles sans un important mouvement populaire qui a consolidé l'importance de l'organisme de la rue Saint-Dominique dans son milieu.

Le directeur général du Patro de Jonquière, Yannick Gagnon, pose fièrement à l'intérieur du nouveau gymnase. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On peut dire qu'on est à l'ère d'un nouveau Patro , lance sans détour le directeur général Yannick Gagnon, en poste depuis 2006.

Une histoire riche

L’histoire du Patro de Jonquière est riche. Sa création est issue des patronages catholiques qui ont pris naissance en Europe au 19e siècle.

Au Québec, plusieurs Patro ont été fondés à partir des années 1900 grâce à l'initiative des religieux de Saint-Vincent de Paul. À la demande de monseigneur Luc Morin, Jonquière a obtenu le sien en 1947.

Le premier a été le Patro Saint-Vincent à Québec, par la suite, il y a eu différents Patro à Montréal, à Ottawa et il y en a maintenant trois à Québec. Et à l'époque, le père Morin de l'église Saint-Dominique, qui avait eu la chance de voir les Patro au Québec et il a dit: "Écoutez, c'est extraordinaire ce qui se passe avec cette oeuvre-là et nous devrions en avoir une à Jonquière" , explique le directeur général actuel.

Au fil des ans, l’endroit devient indispensable dans la vie de plusieurs jeunes et évolue en même temps que la société. Le sport et les activités de loisirs occupent alors une grande place. Les filles sont admises en 1962. Au milieu des années 1970, l'endroit s'ouvre à la laïcisation. Mais les autorités religieuses ne délaisseront pas leur rôle dans la gestion quotidienne avant le début des années 2000.

Associé depuis belle lurette dans l’organisation, Guy Simard avait été mandaté pour dénicher un premier directeur général laïque. Le poste sera finalement octroyé à Yannick Gagnon après un long processus.

Guy Simard a connu l’époque de la fanfare jusqu’à ce que celle-ci quitte le Patro en raison des frais importants qu’elle nécessitait et d’une nouvelle orientation des religieux. Il peut en témoigner aujourd’hui : le passage vers la laïcité de l’institution ne s’est pas fait sans heurts.

Ancien directeur général par intérim au Patro, Guy Simard a mené plusieurs projets au fil des décennies pour l'organisme. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On a commencé le processus avec l'embauche de quelqu'un. Mais ce n'était pas facile, autant pour les religieux qui restaient que pour la personne qui prenait place. C'était un peu conflictuel. Donc notre personne, on l'a perdue , s’est souvenu M. Simard, qui siège aujourd’hui au comité de la fondation du Patro.

Un gymnase attendu depuis… 1950

L’arrivée du nouveau gymnase construit au coût de 4,5 millions de dollars, tout juste à côté du bâtiment principal, était attendue depuis longtemps. Au fil des décennies, des projets semblables ont été évoqués, notamment en 1950 lorsque le Patro a déménagé dans ses locaux actuels, mais ceux-ci n’ont jamais vu le jour par manque de fonds.

L'infrastructure du gymnase était primordiale pour que le Patro ne fige pas dans le temps. Il est en symbiose avec sa population, il écoute sa population et on n'était pas capable de répondre aux besoins de la population , soutient Yannick Gagnon.

Le nouveau gymnase Desjardins a été construit au coût de 4,5 millions de dollars, notamment grâce à du financement populaire. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

En 2014, une campagne de financement auprès du public a été lancée. Les citoyens étaient invités à acheter une brique pour aider l’organisme à mettre son projet sur pied. Ils ont amassé 350 000 $. Le gouvernement du Québec, la Ville de Saguenay et d’autres partenaires ont aussi contribué financièrement.

Quant à la patinoire extérieure réfrigérée, dont l’emplacement a été déterminé par les autorités municipales à la suite de la décision de la Fondation des Canadiens pour l’enfance d’octroyer celle-ci à Saguenay, elle aidera le centre communautaire à étendre son offre de services.

Pour Sylvie Fortin, qui a vécu de l'intérieur l'évolution de l'institution depuis plus de 40 ans, l’éclatement de la structure lui fait chaud au coeur. C’est elle qui avait eu l’idée de vendre des briques aux citoyens pour le projet de gymnase.

La patinoire de la Fondation des Canadiens pour l'enfance est située à proximité du bâtiment principal du Patro. Ses dimensions sont les mêmes que celles de la Ligue nationale, soit 61 mètres sur 26 mètres. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le Patro a pris beaucoup d'expansion, l'équipe s'est multipliée plusieurs fois, le Patro sort de ses murs, avec les nouveaux ajouts, on sort de notre coquille, la vieille bâtisse vient d'éclater, on se retrouve juste à côté dans la partie neuve et c'est extraordinaire de vivre ça.

Le Patro accueille 24 000 personnes par année : des enfants, des adolescents et des adultes provenant de différents milieux. Si sa vocation a changé avec le temps, sa mission de servir la communauté est toujours aussi forte.