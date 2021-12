Des jeunes entre 11 et 14 ans pour pallier le manque d’arbitres sur la Côte-Nord

Le coprésident du tournoi, François Cormier, demande aux spectateurs de respecter les jeunes arbitres qui assureront la relève au cours des prochaines années.

« Le hockey, c’est un sport émotif. On va essayer d’éduquer nos spectateurs et nos parents. Ça peut être ton enfant qui [est] arbitre. Il faut l’aider et il faut être fier de ce qu’il fait. »