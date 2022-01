Faire de l’ébénisterie pour briser l’isolement

Après des années de démarches, le projet de l’Ébénisterie communautaire de Rimouski a finalement été inauguré à la mi-novembre. L’organisme à but non lucratif permet d’aider une centaine de personnes vieillissantes à briser l’isolement tout en apprenant à travailler le bois.

Il est vendredi matin, sur le coup de 9 h. Une dizaine d’ébénistes en herbe écoutent les indications de l’instructeur, Bruno Rioux.

C’est grâce à l'initiative de Normand Pelletier, président du conseil d’administration de l’ébénisterie communautaire de Rimouski, qu'ils sont réunis dans cette même salle.

Les participants y apprendront à travailler le bois, mais M. Pelletier explique que les principaux objectifs de ce projet sont avant tout de briser l’isolement et de favoriser les rencontres, l’entraide et le partage. Pas de compétition, ni de pression sur les membres, insiste-t-il.

Ils vont se faire beaucoup de connaissances et ça va enrichir leur développement personnel et collectif. C’est ça, pour nous, qui est notre motivation , soutient-il.

Normand Pelletier pilote le projet d'ébénisterie communautaire à Rimouski depuis les quatre dernières années. Photo : Radio-Canada

Au terme de quatre ans de démarches, l’équipe a finalement déniché un grand local où des citoyens peuvent maintenant travailler le bois dans un environnement sécuritaire et supervisé. En 2019, Normand Pelletier pressait déjà la mairie de Rimouski de fournir à l’organisme à but non lucratif OBNL un local d’environ 2000 pieds carrés, sans quoi l’organisme allait perdre les fonds obtenus auprès du gouvernement fédéral pour la concrétisation de ce projet.

Ottawa ainsi que la Caisse Desjardins ont contribué à ce projet en octroyant des subventions de 25 000 $ et de 5000 $, respectivement.

L’organisme à but non lucratif fournit maintenant aux membres les équipements, l’expertise et même le café... pour une quarantaine de dollars.

On voulait que ce soit inclusif, c’est-à-dire que ce soit à la portée des bourses de tout le monde , indique M. Pelletier. Ça aurait été facile de demander 150 $ ou 200 $, comme certains l’auraient souhaité. Nous, ce n’est pas le choix que nous avons fait.

À l’heure actuelle, 142 membres font partie de cette aventure, dont 30 % de femmes, selon Normand Pelletier.

Adrienne Ruest est l’une d’entre elles. Depuis l’âge de sept ans, je suis mon père en construction. Quand j’ai su que ça s’ouvrait ici, j’ai sauté très haut , confie-t-elle.

Adrienne Ruest suit l'atelier de Bruno Rioux le vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Jean-Rock Gagnon aurait souhaité avoir accès à un atelier du genre plus tôt dans sa vie. J’ai toujours aimé le bricolage, mais là, je viens ici pour le plaisir et pour les nouvelles choses. [Je viens aussi] pour me servir des nouveaux outils , raconte-t-il.

Des meubles fabriqués pour d'autres organismes

Par ailleurs, l’ébénisterie communautaire encourage ses membres à travailler sur des projets personnels. Cela dit, un volet communautaire s’ajoute à sa mission : des meubles sont fabriqués bénévolement pour d’autres organismes.

On veut montrer que dans notre société, il peut y avoir du vieillissement actif. Il y a des hommes et femmes qui contribuent encore. Nous sommes tannés de faire partie des statistiques de population vieillissante; on veut faire partie de la vie communautaire active , soutient Normand Pelletier.

L’équipe de l’ébénisterie communautaire songe déjà à ajouter des cases horaires, le soir, pour attirer des membres plus jeunes et ainsi assurer sa pérennité.