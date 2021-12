Vaccination obligatoire : une mère et son fils sont coincés à Vancouver

Dorian, 18 ans, est atteint d’une encéphalite auto-immune causée par une infection depuis son jeune âge. À cause d'elle, il ne peut être vacciné contre la COVID-19.

Lors du voyage initial, le 13 novembre, il a présenté une lettre d'exemption médicale et a pu s’envoler vers la Colombie-Britannique.

Il [mon fils] n’a jamais eu de vaccin de sa vie parce que ça provoquerait une réponse immunitaire qui créerait une inflammation de son cerveau. Il est traité par un immunologiste américain qui traite les enfants avec sa condition et qui lui a fourni une lettre d’exemption médicale au vaccin de la COVID-19.

Le 4 décembre, lorsque Stephanie et Dorian Giordano ont voulu prendre leur vol de retour, ils se sont vus refuser l’accès à l'aéronef parce que la lettre d’exemption médicale de Dorian n’était plus suffisante.

[La compagnie aérienne] m’a dit que les passagers avec une exemption médicale devaient maintenant soumettre un formulaire 21 jours avant leur départ, qu’un spécialiste indépendant allait revoir la demande d’exemption médicale et décider de l’approuver ou non.

« J’ai demandé : quand est-ce que c’est entré en vigueur? On m’a répondu : le 30 novembre [2021]. Et j’ai dit : impossible pour moi alors de soumettre un formulaire 21 jours avant! »

La mère et son fils ont eu une période de découragement et de désespoir.

« J’étais à l’aéroport et je ne savais pas quoi faire. Le 9e anniversaire de ma fille est à la mi-décembre et je vais le manquer et manquer Noël avec ma famille parce que nous sommes coincés à Vancouver et nous ne pouvons nous rendre à Toronto. »