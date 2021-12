Pas de retour à la normale prévu pour la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine

Ce n'est pas demain que les usagers de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine verront leur service de traversiers renouer avec un horaire plus normal.

Le conseiller en communications à la Société des traversiers du Québec (Société des traversiers du Québec STQ ), Bruno Verreault, a affirmé qu'aucun changement n'est prévu pour l'instant en ce qui concerne les horaires de la traverse et que l' horaire modifié reste en vigueur .

Depuis la mi-septembre, le nombre de traverses a été réduit en raison du manque de matelots. Entre 18 h et minuit, le départ de chaque rive se fait maintenant aux 40 minutes, et entre minuit et 6 h, à toutes les heures, soit le double du délai habituel.