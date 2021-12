Une bière spéciale pour aider les jeunes de la communauté LGBT de Regina

Tous les profits de la vente de la bière nommée Flo Mingo’s Sparkle Motion Majestic Milkshake IPA iront à la maison de transition Lulu's Lodge, qui vient en aide aux jeunes de la communauté LGBT.

Nous sommes toujours à la recherche de causes qui ont peut-être besoin d'un peu plus de visibilité. Nous croyons que les jeunes sont importants et qu’ils ne devraient pas se retrouver à la rue. Pour nous, c’est une cause qui mérite d'être soutenue, explique le président-directeur général de la microbrasserie Rebellion, Mark Heise.

Cette bière mauve scintillante a déjà permis d’amasser une somme non négligeable pour la maison de transition. Selon la microbrasserie, c’est l’une des bières les plus populaires de l’histoire de Rebellion.

Plus de 150 000 $ amassés pour la maison de transition

La drag-queen de Regina, Flo Mingo, aussi connu comme Terry Van Mackelberg, organise des campagnes de financement pour soutenir Lulu’s Lodge depuis quelque temps. À ce jour, il a amassé plus de 150 000 dollars pour l’organisme.

En Saskatchewan, 40 % des jeunes vivant dans la rue sont des jeunes issus de la communauté LGBT.

« C'est un gros problème pour ma communauté. Il y a des enfants qui sont forcés de vivre dans la rue à cause de qui ils sont. C'est agréable de voir notre communauté soutenir Lulu's Lodge. » — Une citation de Flo Mingo, drag-queen de Regina

Selon lui, les efforts demandés sont encore plus importants en ce temps de pandémie.

Nous devons nous assurer de pouvoir garder le centre ouvert. Ainsi, nous pouvons faire savoir aux jeunes que ce n'est pas grave s’ils sont gais. Les gens les aiment. On peut leur dire qu’ils ont droit à l'amour, à un lit chaud et à de la nourriture, peu importe qui ils sont , a ajouté Flo Mingo.

La maison de transition Lulu’s Hodge a été inaugurée en 2018 pour offrir du soutien en éducation, en santé mentale et en soutien familial.

