Nordiques : Bettman confirme une rencontre avec le gouvernement du Québec

Nous avons une rencontre au calendrier , a lancé Gary Bettman en conférence de presse. Il a dit ignorer qui serait son interlocuteur de l'autre côté de la table, mais il sait qu'une réunion est prévue en janvier avec un haut placé du gouvernement du Québec.

Au-delà du fait que nous avons prévu une rencontre, je ne connais pas le contenu des discussions ou ce dont ils veulent me parler , a ajouté Bettman. Je suis toujours heureux lorsque le leader d'un gouvernement veut me parler.

À savoir si la rencontre allait porter sur l'éventuel retour d'une équipe de la Ligue nationale de hockey LNH à Québec, Gary Bettman a appelé à la prudence. Ne présumons de rien. Je serai heureux de vous en parler après la réunion.

Au cours du même point de presse, le commissaire de la Ligue nationale de hockey LNH a révélé qu'il serait aux commandes du circuit encore longtemps. Il était en place lorsque Las Vegas a été préférée à Québec pour une équipe d'expansion en 2016.

Il était aussi au cœur des discussions, avec on bras droit Bill Daly, lorsque des rumeurs laissaient croire à un déménagement des Coyotes de l'Arizona, il y a quelques années. Les Coyotes font encore parler d'eux ces jours-ci en raison d'un litige avec la Ville de Glendale au sujet de l'amphithéâtre de l'équipe. Bettman a encore déclaré vendredi que tout allait bien en Arizona.

Girard ira à New York

Le cabinet du ministre des Finances, Eric Girard, a comblé les vides laissés par Gary Bettman, vendredi. Son attachée de presse a confirmé qu'il se rendra à New York en janvier, mais ne pouvait dire si d'autres représentants du gouvernement québécois seraient de la visite.

Aucune date n'a été précisée non plus et aucun ordre du jour détaillé n'est encore échafaudé.

Il y a deux semaines, M. Girard avait néanmoins signifié son intérêt à rencontrer la Ligue nationale de hockey LNH pour discuter d'un retour des Nordiques de Québec. Il a même été identifié par son patron comme le ministre responsable du retour du fleurdelisé.

Le ministre québécois des Finances, Eric Girard Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Plein de gens sont intéressés à une équipe à Québec, avait poursuivi M. Girard. Je suis surpris de l'enthousiasme que ça génère.

Une semaine auparavant, le premier ministre François Legault avait relancé le rêve des amateurs de hockey de la Vieille Capitale sur les ondes de RDS.

On a un amphithéâtre à Québec qui est déjà construit. On est en train de regarder ce qu'on est capables de faire pour ramener les Nordiques , avait-il déclaré. J'ai parlé avec [Bettman] déjà, puis on a des rencontres de prévues au cours des prochains mois , avait précisé le premier ministre.

Incontournable Québecor

Quel que soit le plan derrière la tête du gouvernement Legault, il devra tôt ou tard impliquer Québecor dans les discussions pour ramener une équipe de la grande ligue dans la capitale.

En effet, la convention de gestion signée entre la Ville de Québec, propriétaire du Centre Vidéotron, et Québecor (QMI), son locataire, prévoit que l'entreprise soit consultée.

Deux fans des Nordiques à l'extérieur du Centre Vidéotron, le 12 septembre 2015. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le gestionnaire de l’amphithéâtre est Québecor QMI , et la Ville de Québec ne peut louer l’amphithéâtre à une autre organisation sans impliquer Québecor QMI comme partie prenante. Donc, tout projet doit impliquer Québecor QMI , explique David O'Brien, porte-parole de la Ville de Québec.

La convention signée en 2011 mentionne également que Québecor QMI ou une de ses sociétés liées déploiera ses meilleurs efforts pour faire l’acquisition d’une franchise de la Ligue nationale de hockey LNH dont l’équipe jouera ses parties dans l’amphithéâtre .

Reste à savoir maintenant si l'entreprise serait prête à ce qu'une équipe dont elle n'est pas propriétaire foule la patinoire du Centre Vidéotron. La convention entre Québecor et la Ville de Québec est valide jusqu'en 2040, avec possibilité de renouvellement.