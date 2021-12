Oui, les tests rapides fonctionnent chez les personnes vaccinées

David Juncker, professeur et directeur du Département de génie biomédical à l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en bio-ingénierie, a sursauté lorsqu’il a pris connaissance de cette information dans le communiqué. Selon lui, les tests rapides autoadministrés peuvent être utilisés autant chez les personnes vaccinées que chez celles qui ne le sont pas.

Les tests rapides ne tiennent pas compte de la personne, mais seulement du virus. Que l'on soit symptomatique ou non, vacciné ou non, le test s'en fout… Tout ce qui compte, c'est de déterminer s'il y a du virus présent, si la charge virale est élevée, et donc, si le risque de contagion est élevé. Si c’est le cas, un test rapide le détectera , affirme-t-il.

En entrevue à l’émission 24-60, Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, confirme lui aussi que cette phrase n’est pas tout à fait correcte et que les tests rapides peuvent être utilisés chez les personnes vaccinées.

Bien sûr, si quelqu'un est adéquatement vacciné, le risque d'être infecté est plus faible, comme le souligne M. Juncker. De plus, une personne vaccinée risque d'avoir une charge virale moins élevée et d’être infectée moins longtemps qu’une personne non vaccinée.

La Dre Judith Fafard, directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), est du même avis.

Il est plausible qu’une perte de sensibilité des tests rapides survienne chez des gens vaccinés, étant donné que la charge virale est plus faible chez eux; lorsqu’elle est équivalente au moment de la survenue des symptômes, elle chute plus rapidement pour les personnes vaccinées , soutient-elle, par courriel.

Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’on ne devrait plus utiliser les tests rapides, selon David Juncker.

Variants Delta et Omicron – qui sont hautement transmissibles – obligent, plusieurs personnes vaccinées sont susceptibles d'avoir une charge virale élevée et d'être asymptomatiques, ce qui peut mener à des épisodes de grande propagation.

« Ces tests nous permettent de savoir si l'on est infecté. Une personne vaccinée qui est infectée a une charge virale qui sera détectée par les tests rapides. » — Une citation de David Juncker, professeur à Université McGill

Marie-Claude Pomey, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, ajoute que les autotests à faire à la maison permettent notamment de briser la chaîne de transmission en dépistant des personnes asymptomatiques qui n’auraient jamais cru être infectées, en plus de servir aux personnes souhaitant voir un proche vulnérable à la COVID-19.

Selon la Dre Annie-Claude Labbé, médecin spécialiste certifiée en microbiologie médicale et en maladies infectieuses à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la phrase dans le communiqué porte à confusion. Elle croit que le gouvernement aurait dû mieux expliquer son raisonnement.

Si une personne est doublement vaccinée et est infectée, sa charge virale risque d’être plus faible. Il y a donc plus de chances d’avoir un résultat faussement négatif, mais le test en soi, qu’on soit vacciné ou non, n'est pas moins fiable , indique-t-elle.

Elle croit que, compte tenu du nombre limité de tests actuellement accessibles, le gouvernement a choisi de cibler d’abord les enfants qui ne sont pas entièrement vaccinés, chez qui les cas sont très nombreux en ce moment.

Le ministère de la Famille a reconnu samedi que cette phrase n'était pas exacte et qu'un nouveau bulletin a depuis été envoyé. On peut désormais y lire : Il est important de souligner également que les tests rapides sont peu fiables lorsqu'ils sont utilisés par une personne sans symptôme et que le statut vaccinal n'empêche pas le recours aux tests rapides.

« Une occasion manquée »

David Juncker déplore le fait que le gouvernement québécois continue de dire à la population que les tests rapides à la maison ne sont pas suffisamment fiables pour être utilisés à grande échelle. Il croit fermement que ces autotests constituent un outil supplémentaire dans l’arsenal servant à maîtriser la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le positionnement de la santé publique est de dire que ce n’est pas utile, que les tests ne sont pas assez sensibles, assez spécifiques , ajoute Marie-Claude Pomey, qui estime que les tests rapides doivent être un outil complémentaire aux tests PCR.

C’est sûr que ces tests ne sont pas à 100 % efficaces, mais c’est utile si on veut détecter des personnes à haut potentiel de transmettre le virus. C’est un outil qui n’est pas cher, qui est facile à utiliser et qui permet aux gens d’adopter un comportement plus responsable , croit Mme Pomey.

Bien sûr, un test rapide négatif n'est bon que pour une courte période, comme le fait remarquer le professeur Juncker, mais c’est aussi le cas avec les tests PCR.

« On pourrait être négatif sur un test PCR et être infecté 24 heures plus tard, surtout avec le variant Delta, dont la charge virale croît rapidement. Les gens ne peuvent pas penser qu’ils vont passer un test le 24 décembre et présumer qu'ils vont être négatifs pendant toute la période des Fêtes. » — Une citation de David Juncker, professeur à l'Université McGill

David Juncker comprend mal pourquoi plusieurs provinces du Canada hésitent encore à les utiliser à plus grande échelle. Il rappelle qu'en Nouvelle-Écosse les tests rapides sont accessibles à tous sur demande depuis novembre 2020.

Marie-Claude Pomey rappelle que plusieurs pays – notamment en Europe, où de nombreuses personnes sont doublement vaccinées – continuent d’offrir largement à la population des autotests à faire à la maison.

Nous avons mis tous nos efforts dans la vaccination en espérant que cela mettrait fin à la pandémie. Nous constatons, avec les variants Delta et Omicron, que ce n’est pas si simple. Les tests rapides sont un outil de plus , dit M. Juncker.

D’ailleurs, une pétition du groupe COVID STOP  (Nouvelle fenêtre) , qui réclame un meilleur accès aux tests rapides à effectuer à la maison, a récolté près de 19 000 signatures à ce jour.