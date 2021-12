Seulement deux nouveaux cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

En comptant les individus qui viennent d’être déclarés négatifs après avoir récemment contracté la maladie, le nombre de cas actifs recensés par les autorités de santé publique a diminué, passant de 17 à 13, vendredi.

Il n’y a actuellement aucune hospitalisation causée par le virus.

Couverture vaccinale

Plus de 442 000 résidents de Terre-Neuve-et-Labrador sont considérés comme pleinement vaccinés contre la COVID-19. Plus de 91 % des personnes de 12 ans et plus admissibles à la vaccination ont reçu deux doses.

Plus de 95 % des 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin.

La vaccination des 5 à 11 ans a commencé à la fin de novembre. Selon les plus récentes données, communiquées lundi dernier, près de 30 % des enfants de ce groupe d’âge — plus de 10 000 enfants — ont reçu leur première dose.

Les données sur le dépistage de nouveau accessibles

Pour la première fois depuis le 29 octobre, le ministère provincial de la Santé partage une mise à jour du nombre de tests de dépistage qui sont effectués dans la province.

Ces données n’étaient pas accessibles depuis une cyberattaque, détectée le 30 octobre, contre les réseaux de santé de Terre-Neuve-et-Labrador.

Depuis le 30 octobre, 17 873 tests de dépistage ont été réalisés. Ils ont permis de repérer 86 personnes positives à la COVID-19. Un total de 352 145 tests ont été effectués dans la province depuis le début de la pandémie.