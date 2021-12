Voici Hutlet 2.0, quatre enfants qui forment un band avec leurs parents

La salle de musique des Hutlet comporte plusieurs instruments. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Une abondance d'instruments

Batterie, guitare, banjo, basse, mandoline, musique à bouche et cajón, il y a tout un choix d’instruments dans la salle de musique spécialement aménagée dans le sous-sol de la famille. Sur les murs, il y a de la mousse pour insonoriser la pièce et une photo de musiciens de la parenté.

Les parents ont tous deux fait partie de formations musicales avant de se marier. Philippe était membre des Gilets et a fait de la tournée en Saskatchewan, alors que Danièle a une longue feuille de route au piano.

Philippe travaille dans son studio d'enregistrement privé. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Le père de famille avoue qu’il a toujours aimé la musique et qu’il a fortement encouragé ses enfants à explorer cet univers.

Y'a rien comme jouer en famille. Ça enlève tout le stress au monde. On descend pour pratiquer 15 minutes et on regarde notre montre une ou deux heures plus tard , explique Philippe Hutlet.

Danika Hutlet interprète une pièce au violon pour le calendrier de l'avent familial. Photo : Facebook : Hutlet 2.0 (Danièle Hutlet)

De duo musical à groupe

L’aventure a commencé avec l’aînée, Danika. La fillette a progressé tellement vite au violon qu’elle a même enregistré son propre album à l’âge de 10 ans. Puis la famille s'est agrandi, et les plus petits ont adopté un instrument.

Mon objectif est de jouer dans la compétition canadienne des Grands Masters. Seulement les meilleurs peuvent jouer , raconte Danika.

Élise s’est jointe au groupe deux semaines avant un concert prévu au Relais des Pionniers durant le Festival du Voyageur. Il fallait trouver un nom pour intégrer tout le monde. C’est ainsi que Hutlet 2.0 est né.

J’ai été encouragée par ma grande sœur , dit Élise.

Le groupe Hutlet 2.0 lors d'un spectacle au Festival du Voyageur en 2020. Photo : Facebook : Hutlet 2.0 (Danièle Hutlet)

Un répertoire de musique folklorique et traditionnelle

Ensemble, les six musiciens interprètent de la musique traditionnelle folklorique. En ce moment, leurs pièces favorites sont Faded Love, Raemona's waltz, Rubber Dolly et Orange Blossom Special.

Dernièrement, le rôle de la mère est souvent de donner le rythme et d'aider les plus jeunes à lire la musique. Elle coordonne également l’horaire des cours de musique en ligne, les compétitions et les concerts virtuels du groupe. Pour le mois de décembre, Hutlet 2.0 offre son propre calendrier de l'avent, c’est-à-dire une performance par jour jusqu’à la veille de Noël.

C'est l’fun quand on voit un enfant essayer un morceau et encore essayer pour finalement réussir. Ils sont fiers de jouer avec tout le monde , affirme Danièle.

Rémi a choisi de jouer de la batterie. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Le petit Rémi, qui a adopté la batterie, affirme que cet instrument a plusieurs avantages. Quand je suis fâché, ça me donne quelque chose à frapper , dit-il en riant.

Avant la pandémie, Hutlet 2.0 a donné plusieurs spectacles. Si les musiciens ont hâte de retrouver l’énergie de la foule, entre-temps, ils travaillent fort pour pouvoir enregistrer un album. Ce qu'il feront aussi dans le petit studio d'enregistrement aménagé dans dans le sous-sol de la maison.

Et qui sait, peut-être que la jeune Mia fera des voix pour ce nouveau projet, après avoir offert une petite prestation de répertoire du temps des fêtes avec aplomb durant le tournage.