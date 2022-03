Ours, orignal, castor, rat musqué, les nations autochtones savent depuis toujours cuisiner les gibiers grands et petits qui habitent notre territoire. Nos journalistes sont allés à la rencontre de cuisiniers autochtones qui nous font découvrir leur gastronomie.

Le 1er juillet 1977 à l’émission Aller-retour, l’animateur Jacques Fauteux est en compagnie de madame Bégin, une Innue de Mashteuiatsh.

Aller-retour, 1er juillet 1977

Devant des casseroles de fonte posées sur le sol, madame Bégin raconte qu’elle a cuisiné ces plats traditionnels pour l’ouverture du Musée amérindien de Mashteuiatsh situé sur les rives du Lac-Saint-Jean entre Roberval et Saint-Félicien.

Au menu : viande d’ours, viande d’orignal, castor, ouananiche et pain banique.

Madame Bégin explique d’abord que son pain banique est cuit dans le sable sous le feu. La pâte doit cuire lentement, environ trois quarts d’heure.

La tendreté de la viande d’ours dépend de l’âge de l’animal. C’est une viande très foncée à l’instar de la viande d’orignal. Avec la graisse d’ours, madame Bégin peut faire des cretons. Mélangée à des bleuets, la graisse d’ours peut également être servie en guise de dessert.

L’animateur est impressionné par la cuisson des castors. La spécialité du mari de madame Bégin. Les castors suspendus en entier tourneront de trois à quatre heures au-dessus des braises avant d’être dégustés.

Le 18 novembre 2009 au Téléjournal, la journaliste Valérie Cloutier rencontre le chef cuisinier Manuel Kak’Wa Kurtness qui revisite l’art culinaire autochtone dans son livre de recettes PachaMama publié aux éditions Boréal.

Téléjournal de Québec, 18 novembre 2009

Le chef, également originaire de Mashteuiatsh, propose aussi une recette de castor dans son livre, mais il l’apprête plutôt avec du yogourt, du jus de citron et du paprika et cuit la bête au four.

La journaliste explique que la philosophie de la terre à la table est transmise par le chef cuisinier innu à ses étudiants. Manuel Kak’Wa Kurtness enseigne également la cuisine dans une école secondaire de sa communauté.

« On amène les élèves en forêt à la chasse à l’orignal. On abat la bête et ensuite commence la cuisine. » — Une citation de Manuel Kak’Wa Kurtness

À l’émission des Kiwis et des hommes le 21 juin 2011, la chef cuisinière abénaquise Lysanne O’Bomsawin cuisine un plat inusité, le rat musqué.

Des kiwis et des hommes, le 21 juin 2011

En compagnie de sa mère, Nicole O’Bomsawin, elle explique que tout est gardé sur la bête. La fourrure est gardée par les trappeurs et les pattes de l’animal pourront servir à des artisans. Le corps et la tête seront mangés. La tête du rongeur est la meilleure partie de l’animal au dire de la chef. Cette partie est souvent gardée pour l’invité.

Comme il est de coutume chez les Abénaquis d’Odanak, pour remercier l’animal, mère et fille entonnent un chant traditionnel dédié au rat musqué et à son milieu de vie, l’eau.