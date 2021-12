Vaccination obligatoire : plus de 730 employés d’hôpitaux congédiés en Ontario

Selon les données recueillies par Radio-Canada auprès d'une quarantaine d'hôpitaux sur les 141 au total, ils sont des centaines de travailleurs de Toronto, Ottawa et Windsor, entre autres, à perdre leur emploi en raison de leur statut vaccinal.

Ces employés sont des membres du personnel soignant comme des infirmières, mais pas seulement. Ce sont aussi des membres du personnel administratif et des travailleurs occasionnels.

Le Réseau universitaire de santé de Toronto (University Health Network), qui regroupe entre autres quatre hôpitaux, a déjà renvoyé 153 employés, en date du 25 octobre.

Plus de 99 % des plus de 17 000 membres du personnel étaient alors immunisés.

L'Hôpital général de North York à Toronto a récemment renvoyé 35 employés en plus d'avoir suspendu 104 employés en novembre.

D'ailleurs, l'établissement recrute activement pour pourvoir ces postes vacants.

L'Hôpital général de Toronto est l'un des établissements qui font partie du Réseau universitaire de santé. Photo : Sue Reid/CBC

S'ajoutent au décompte les 84 congédiements du centre hospitalier universitaire Health Sciences de London, qui regroupe l’Hôpital universitaire de London et l'Hôpital Victoria.

Quant à l'Hôpital Grand River, à Kitchener, l'établissement a remercié 79 employés, en date du 30 novembre, pour ne pas avoir respecté sa politique.

Le Centre des sciences de la santé de Kingston a aussi suspendu 136 membres du personnel le 22 septembre dernier.

L'établissement, qui représente notamment l’Hôpital général et l’Hôpital Hôtel-Dieu, a aussi congédié 9 employés à temps plein et 22 à temps partiel qui n'ont pas respecté le règlement, pour un total de 31.

Dans le Sud-Ouest de la province, l'Hôpital Régional de Windsor s'est départi de 62 employés tandis que l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace a dit au revoir à 24 d'entre eux.

Dans le Nord de l'Ontario, l’établissement Horizon Santé-Nord à Sudbury a congédié 53 employés la semaine dernière.

Parmi ces employés congédiés, 17 sont des infirmières.

Près de 1600 travailleurs en congé sans solde

Selon l'analyse menée par Radio-Canada, au moins 1584 travailleurs (personnel soignant, administratif et autre) ont été placés en congé sans salaire à un moment ou un autre au cours des derniers mois, pour ne pas s'être fait vacciner contre la COVID ou pour ne pas avoir présenté une preuve de vaccination complète à leur employeur.

Certains d'entre eux ont pu réintégrer leur milieu de travail lorsqu'ils se sont conformés à la politique de leur hôpital.

Pour l'instant, aucun employé n'a été renvoyé à l'Hôpital Michael Garron de Toronto, mais en date du 10 novembre, 69 membres du personnel étaient en congé sans salaire.

Le mois dernier, 34 employés à temps plein et 59 employés à temps partiel et occasionnels n'étaient toujours pas vaccinés et ont été mis en congé sans solde , confirme l'agente des communications de l'établissement, Erica Di Maio.

Du côté de la capitale fédérale, 186 personnes sont en congé sans solde à l'Hôpital d'Ottawa.

Pour l'instant, nous n'avons pas de date butoir [pour le renvoi]. Ces employés resteront en congé sans solde, à moins qu'ils ne se fassent vacciner, précise l'agente de communications, Michaela Schreiter.

Ce nombre est passé à 147 depuis puisque certaines personnes se sont fait vacciner.

L'Hôpital Montfort a suspendu 31 employés et en a congédié 26 au mois de novembre.

Pas de mandat provincial en Ontario et au Québec

En Ontario, la vaccination n’est pas obligatoire pour tous les travailleurs de la santé, mais une large majorité (120 hôpitaux) était favorable à la mise en place d’un mandat de vaccination à l'échelle de la province.

Le gouvernement Ford laisse le choix aux différents établissements de santé, comme les hôpitaux, d'imposer ou non la vaccination à leurs employés.

Certains hôpitaux ont lancé leur campagne de recrutement en prévision de ces départs d'employés. Photo : CBC/Erik White

Au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a renoncé à imposer la vaccination aux employés du réseau de la santé, pour ne pas créer des ruptures de services.

Dans la majorité des cas, les travailleurs du domaine de la santé qui ont été suspendus ou congédiés en Ontario seront remplacés par de nouveaux employés ou des employés à temps partiel, sans que cela crée de perturbations majeures dans le système de santé.

De nombreux établissements, comme l'Hôpital Michael Garron à Toronto et Bluewater Health à Sarnia, ont lancé des campagnes de recrutement pour tenter de remplacer les employés suspendus et congédiés.

Toutefois, de plus petites régions, comme celles du Nord de la province pourraient avoir plus de difficultés à gérer la perte de membres du personnel.

Dans le Nord de l'Ontario, plusieurs établissements de santé acceptent toujours un résultat de test de dépistage négatif de façon hebdomadaire au lieu d'une preuve de vaccination.