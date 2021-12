Suggestions de sorties pour le temps des Fêtes en Colombie-Britannique

Vous vous demandez ce qu'il faut voir et faire pendant le congé des Fêtes? Voici quelques suggestions de sorties culturelles pour vous émerveiller et vous divertir entre deux repas festifs.

Spectacle immersif Vallea Lumina

Tous les hivers depuis 2018, le spectacle multimédia nocturne Vallea Lumina convie les gens à un voyage féérique au cœur de la forêt des montagnes Cougar et Rainbow, de Whistler.

Les visiteurs suivent des indices laissés par deux randonneurs tout au long de ce parcours immersif de 1,4 kilomètre.

Les projections vidéo, lumières, sons et effets spéciaux créés par Moment Factory ajoutent une touche d’enchantement à la beauté naturelle des lieux.

Le parcours lumineux d'une durée d'environ une heure est présenté tous les soirs jusqu'au mois d'avril 2022.

L'exposition « Michelangelo’s Sistine Chapel » permet de voir de près les oeuvres du célèbre peintre Michel-Ange. Photo : Lyne Barnabé

La chapelle Sixtine à Vancouver

À Vancouver, il est possible d’admirer de très près les 34 fresques des plafonds peints de la chapelle Sixtine du Vatican dans l’exposition itinérante Michelangelo’s Sistine Chapel, consacrée aux chefs-d'œuvre de Michel-Ange.

Les œuvres de la célèbre chapelle située au cœur de Rome ont été reproduites en taille réelle grâce à une technique qui imite l’aspect et le grain des œuvres originales sur des photos en haute résolution.

Les visiteurs ont donc l’occasion d’observer les multiples détails de ces œuvres de la Renaissance italienne dont l'exécution est considérée comme l’une des plus grandes prouesses artistiques et techniques de l’humanité.

L’exposition Michelangelo’s Sistine Chapel se poursuit jusqu’au début de 2022.

Le spectacle de la troupe de théâtre Wonderheads s'inspire d'un conte de Charles Dickens. Photo : Daryl Turner

Théâtre : un classique de Dickens revisité

Nombreuses sont les compagnies de théâtre qui s'inspirent du grand classique de Charles Dickens Un chant de Noël (A Christmas Carol) pour leur production des Fêtes.

Parmi elles, la troupe de théâtre de Victoria Wonderheads, qui, dans son spectacle intitulé A Wonderheads Christmas Carol, revisite ce conte par le biais de marionnettes et de masques géants. D’ici au 21 décembre, le spectacle pour petits et grands sera présenté à Courtenay, à Victoria, à Nanaimo et à Duncan.

La pièce « Dolly Parton’s Smoky Mountain Christmas Carol » s'inspire du conte de Dickens. Photo : Moonrider Productions

De son côté, la compagnie de théâtre Arts Club présente Dolly Parton's Smoky Mountain Christmas Carol, une pièce dont la musique a été composée par Dolly Parton.

Également basée sur le classique de Dickens Un chant de Noël, l'histoire est transposée dans les Appalaches du Tennessee pendant la Grande Dépression avec un Scrooge, personnage central du conte, transformé en propriétaire d’une petite ville minière.

Dolly Parton's Smoky Mountain Christmas Carol est présenté au théâtre Stanley, rue Granville, jusqu’au 2 janvier.

« It's a Wonderful Life » de Frank Capra Photo : Paramount

Cinéma : films des Fêtes et francophones

Plusieurs salles de cinéma de Vancouver permettent aux cinéphiles de revoir sur grand écran les grands classiques de Noël, tel It’s a Wonderful Life, qui est présenté à la fois au VIFF Centre, au théâtre Rio et au Hollywood d’ici la fin du mois de décembre.

Les mêmes salles proposent également d'autres films des Fêtes, comme Elf, avec Will Ferrell, How the Grinch Stole Christmas, mettant en vedette Jim Carey, ou encore Pinocchio, avec Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto.

Le film culinaire « Délicieux » est campé dans la France rurale du XVIIIe siècle. Photo : Image fournie par le VIFF

Quelques films francophones sont également à l’affiche pendant le temps des Fêtes.

Le film français Délicieux, présenté du 17 décembre au 6 janvier au VIFF Centre, est campé dans la France rurale du XVIIIe siècle. Le film raconte l’histoire d’un cuisinier et d’une femme mystérieuse qui mettent sur pied le premier restaurant de France.

Par ailleurs, le film français Un triomphe raconte l'histoire vraie d'un acteur qui, pour boucler ses fins de mois, accepte d’animer un atelier théâtre en prison. S’en suivra une formidable aventure humaine. Le film est également présenté au VIFF Centre du 17 au 23 décembre.

« Un 32 août sur terre » de Denis Villeneuve Photo : France-Film

Pour une rare fois, le film Un 32 août sur terre, premier long-métrage du réalisateur québécois Denis Villeneuve réalisé en 1998, est présenté sur grand écran à Vancouver. Le film, qui raconte la quête existentielle de deux trentenaires urbains et solitaires, est à l'affiche jusqu’au 28 décembre à la Cinémathèque du Pacifique.