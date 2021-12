Accident spectaculaire au parc Mclean, à La Baie

Il aurait passé tout droit dans une courbe et fait une envolée. Sa voiture a cassé des arbres et des branches avant de finir sa course en heurtant un immeuble de logements sur la rue de la Fabrique. Le véhicule s’est retrouvé coincé entre le bâtiment, la neige et la végétation. Le moteur a même été éjecté de la voiture et s’est retrouvé près de la galerie.

Le conducteur a endommagé une grande partie du parc. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le véhicule a fini sa course en heurtant un immeuble situé plus bas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La voiture s'est retrouvée coincée entre l'immeuble, la neige et les arbres. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

L’impact a causé toute une surprise aux résidents, qui se sont réveillés en sursaut à 4 h du matin. L’un des locataires est sorti pour aller vérifier à l’extérieur et aurait trouvé l’homme par terre à côté de son véhicule.

Raphaël Savard est sorti en pleine nuit pour vérifier les dommages causés autour de chez lui. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

La voiture a été sévèrement endommagée à la suite de l'impact. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le conducteur a été transporté à l’hôpital, mais il n’aurait subi aucune blessure importante selon les policiers.

Les patrouilleurs ont demandé que des prélèvements sanguins soient effectués parce qu’ils croient que l’individu était en état d’ébriété avancé.

Avec les informations de Claude Bouchard et Nicolas Saint-Pierre