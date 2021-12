Hausse de taxes de 3,2 % pour les Trifluviens en 2022

Il fallait s’y attendre : les taxes vont augmenter en 2022 à Trois-Rivières. La ville soutient que cette augmentation permettra à la Ville de survivre à l’inflation. Le maire Jean Lamarche a présenté, vendredi, le tout premier budget de sa nouvelle administration depuis les élections municipales. On explique qu'il s’agit d’un budget destiné à assurer la pérennité des infrastructures existantes et à faire face aux changements climatiques.

Un exercice a dû être fait pour contrebalancer l’effet du nouveau rôle d’évaluation municipale déposé pour les années 2022 à 2024. À titre d’exemple, pour une maison unifamiliale dont la valeur moyenne est maintenant de 205 000 $, on remarque une hausse des impôts fonciers de 86,13 $, soit 3,2 %.

L’an dernier, l’augmentation de taxe avait été de l’ordre de 0,7 %.

Les élus du conseil municipal ont adopté vendredi un budget de 314,7 millions $ pour l’année 2022, alors qu’il était de 293,1 millions $ en 2021. La plus grande source de financement pour Trois-Rivières demeure la taxe perçue auprès des propriétaires. En 2022, la Ville s’attend à recevoir une somme de 225 688 000 $ des contribuables.

Aucun endettement n’est à prévoir pour financer les dépenses de fonctionnement.

La culture en tête des dépenses

Les loisirs et la culture représentent le secteur qui coûte le plus cher à la Ville, avec 18,9 % du budget, devant la sécurité publique – qui reçoit 17,2 % du budget – et le transport, lequel récolte 15 %.

Dépenses de la Ville de Trois-Rivières pour 2022 Dépenses de la Ville de Trois-Rivières pour 2022 Fonction Budget 2022 % Budget 2021 % Administration générale 37 759 000 12,0 35 885 000 12,2 Sécurité publique 54 273 000 17,2 51 951 000 17,7 Transport 47 108 000 15,0 44 203 000 15,1 Hygiène du milieu 40 784 000 13,0 40 256 000 13,7 Santé et bien-être 4 399 000 1,4 4 573 000 1,6 Aménagement, urbanisme et développement 21 919 000 7,0 21 553 000 7,4 Loisirs et culture 59 652 000 18,9 47 500 000 16,2 Service de la dette 44 756 000 14,2 42 069 000 14,4 Immobilisations payées comptant 200 000 0,1 1 310 000 0,4 Affectation à divers fonds 3 850 000 1,2 3 800 000 1,3 Total 314 700 000 100,0 293 100 000 100,0

Il faut noter que la salle J.-Antonio-Thompson doit être rénovée, et l’élaboration des plans et devis sera l’une des premières étapes du projet que devra financer la Ville au coût de 2,5 millions $.

Toujours au chapitre des loisirs, le maire Jean Lamarche s’était engagé en campagne électorale à doter Trois-Rivières d’une nouvelle piscine intérieure. Une somme de 700 000 $ sera investie pour l’étape préliminaire menant à la construction d’une piscine intérieure et d’un centre multisports.

Faire face aux nouvelles réalités climatiques

Aussi dans ce nouveau budget, la Société de transport de Trois-Rivières verra un nouveau rehaussement de son financement en 2022, avec une enveloppe supplémentaire de 1,3 million $. C’est un investissement qui permettra de suivre les recommandations de la politique environnementale adoptée par la Ville en septembre dernier. Si le budget alloué à l’organisme paramunicipal était de 5,5 millions $ en 2018, il a presque doublé en quatre ans. Il sera de 10,3 millions $ en 2022.

C’est l’une des actions pensées par le conseil municipal pour s’attaquer aux changements climatiques. Le rehaussement du budget de la Société de transport de Trois-Rivières STTR , l’implantation de bornes de recharge ainsi que la mise en place d’un projet pilote d’autopartage sont toutes des actions concrètes qui contribueront à diminuer les émissions de GES [gaz à effet de serre ]sur notre territoire , indique le maire Jean Lamarche dans une déclaration rendue publique au dépôt du budget.

La Ville de Trois-Rivières contribuera à hauteur de 10,3 millions $ en 2022. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Des dépenses de 355,7 millions $ sur trois ans

Le plan triennal d’immobilisations (PTI) prévoit que Trois-Rivières dépensera 355,7 millions $ pour différents projets qui auront lieu en 2022, 2023 et 2024.

La Ville met la priorité sur le maintien des infrastructures et des bâtiments municipaux. Ces dépenses représentent 74 % du plan triennal d’immobilisations PTI .

Parmi les principaux chantiers de construction, il y a la rénovation du réservoir Saint-Jean, la réfection du poste de pompage des Prairies et les travaux concernant l’élimination des eaux parasitaires de Saint-Louis-de-France. Au total, 44,1 millions $ seront investis dans le réseau d’eau potable et dans la gestion des eaux usées.

Pour 2022, le plan triennal d’immobilisations s’élève à 112,8 millions.