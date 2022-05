Flambée des cas de COVID-19 dans la région : la santé publique ne s’inquiète pas

La COVID-19 a recommencé à circuler activement au Québec. Autant au niveau provincial que régional, les bilans quotidiens rappellent ceux de janvier dernier. Dans la région, au dernier bilan jeudi, on enregistre 140 nouveaux cas en 24 heures, 63 en Mauricie et 77 au Centre-du-Québec. Il y a aussi 3 nouvelles hospitalisations, ce qui porte le chiffre à 12, dont 2 aux soins intensifs.

C’est donc un total de 746 cas actifs sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUUSSS MCQ). La santé publique n’est pas inquiète outre mesure. La Dre Caroline Marcoux-Huard mentionne que cette augmentation du nombre de cas était attendue, notamment en raison de l’allègement des mesures sanitaires et de l’augmentation des contacts sociaux. C’est aussi la période froide, la période où tous les virus respiratoires se transmettent mieux puisqu’on est à l’intérieur, dans une certaine proximité , indique la médecin-conseil à la Direction de la santé publique.

Selon la segmentation des cas, la majorité des cas enregistrés dans la région sont chez les tout-petits, particulièrement les 5 à 11 ans. C’était une population qui n’était pas vaccinée jusqu’à tout récemment.

« C’est majoritairement des moins de 19 ans, puis c’est environ 44 % des cas qui sont des 5 à 11 ans. C’est beaucoup des enfants à l’école primaire. » — Une citation de Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil à la Direction de la santé publique

Quoi qu’il en soit, il n’est pas dans les plans de la santé publique que l’école se termine plus tôt avant les Fêtes, malgré les éclosions rapportées dans des écoles de la région. En déconfinant, en voulant retrouver cette normalité-là, ce n’est pas l’objectif souhaité. On ne veut pas non plus hypothéquer les apprentissages des enfants [...] Ce n’est vraiment pas ce qui est souhaitable dans notre gestion des cas, puis dans notre gestion des milieux scolaires. On est très sensibles à ce niveau-là , soutient la Dre Caroline Marcoux-Huard.

La santé publique régionale mise davantage sur la promotion de la vaccination auprès des parents d’enfants d’âge scolaire et sur l’application des mesures d’hygiène de base, tel le port du masque à l’école.

Près de 2000 dépistages par jour

Au cours des trois dernières semaines, le nombre de dépistages a dû être doublé pour tenter de répondre à la demande. La disponibilité des rendez-vous est un enjeu dans la région. On est à presque 2000 dépistages par jour. On est en continuel ajustement. C’est sûr qu’on fait face à une pénurie de main-d’œuvre aussi de notre côté , explique la médecin-conseil à la Direction de la santé publique.

Les centres de dépistage roulent au maximum de leur capacité. Pour aider le dépistage rapide, des trousses de tests ont été déployées dans les services à la petite enfance, les garderies et les CPE. Et, la mesure sera étendue rapidement; la santé publique promet que des trousses se rendront bientôt chez les écoliers. Ça s’en vient dans les écoles primaires notamment. Les parents pourront avoir des trousses et dépister leurs enfants lorsqu’ils présenteront des signes et symptômes. C’est certain que ça va être utile et que ça va aider à désengorger , conclut la Dre Caroline Marcoux-Huard.

Au Québec, pour la journée de jeudi, on compte 1807 nouveaux cas de COVID-19. Là aussi, il s’agit d’un sommet depuis longtemps.