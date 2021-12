Des sapins pour des familles immigrantes estriennes

Ignacio Huamantinco, sa conjointe et sa fille ont saisi l’occasion de venir chercher leur premier arbre depuis leur arrivée en Estrie. C’est notre premier Noël à Sherbrooke. On est arrivés en septembre, et on a pris connaissance que cet organisme donnait des sapins de Noël pour les nouveaux arrivants. On est venus le chercher. On est vraiment contents! , s’exclame-t-il. nter

Ignacio Huamantinco et sa famille sont venus chercher leur premier sapin estrien. Photo : Radio-Canada

Pour nous, c’était une façon de les remercier, de remercier les immigrants dans notre région , souligne l’instigatrice du projet Émilie Turcotte-Côté, agronome chez BL Christmas Trees à Cookshire-Eaton. Cette dernière était sur place pendant la distribution pour aider les familles à choisir leur conifère et offrir des conseils pour les entretenir.

Les arbres de Noël sont vraiment cultivés grâce aux Mexicains et aux Guatémaltèques qui viennent travailler ici, donc c’était vraiment une façon de remercier à notre tour d’autres immigrants de la région, ajoute-t-elle. J’espère que ça va rendre les familles d’ici heureuses, et ça va aussi leur faire connaître les arbres de Noël cultivés, parce que je pense que plusieurs n’en ont jamais eu.

Émilie Turcotte-Côté, l'instigatrice du projet, était sur place pour aider les familles à choisir leur arbre. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Jacqueline Belleau, directrice régionale pour Actions interculturelles, s'est réjouie de la soirée. C’est super touchant. Les immigrants n’ont pas tous les mêmes traditions que nous pour les sapins de Noël, mais ils aiment apprendre, donc même s’ils viennent d’un pays que ce n’est pas tellement dans les coutumes, ils veulent justement faire comme les Québécois. Je trouve ça vraiment très touchant, surtout avec les enfants.

La distribution a permis aux familles de se rassembler autour de boissons chaudes. Photo : Radio-Canada

Elle espère déjà pouvoir renouveler l’expérience l’année prochaine.