Deux autres écoles fermées en raison de la COVID en Estrie

La santé publique de l’Estrie a recommandé de fermer de manière préventive les écoles primaires des Quatre-Vents et l’Écollectif ainsi que leur service de garde en raison d’une montée des cas de COVID-19 chez les élèves et le personnel.

Selon un communiqué de presse, les deux établissements comptaient une quinzaine de cas au total jeudi avant-midi.

Les écoles seront fermées à partir du 10 décembre afin de limiter la propagation. La situation sera réévaluée le 14 décembre afin de déterminer quand les classes pourront rouvrir. Tous les élèves seront invités à se faire dépister entre-temps.

« C’est le 14 décembre, suite au dépistage massif, qu’on va être capables de prendre une décision à savoir si on peut rouvrir l’école, accueillir des élèves ou prolonger la fermeture. » — Une citation de Donald Landry, secrétaire général et directeur des communications au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS)

Il y a un enjeu particulier, même si on n’a pas beaucoup de cas à l’école, beaucoup d’élèves ont des symptômes, et dans ce contexte-là, il est préférable qu’on prenne une petite pause et qu’on invite de façon plus évidente les élèves et les parents à passer au dépistage, car il y a probablement plus d’élèves infectés que le nombre de cas connus jusqu’à maintenant , ajoute-t-il.

L’école Desranleau, qui est fermée depuis maintenant une semaine à Sherbrooke, prévoit quant à elle rouvrir le 13 décembre.