L’Est-du-Québec se découvre une passion pour les oiseaux

Stimulé par le passage d'oiseaux rares comme le pygargue empereur ou par celui d'oiseaux emblématiques comme le harfang des neiges, l'intérêt pour l'ornithologie est en croissance en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

Selon Guy Michaud, président du conseil d’administration du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, le groupe Facebook du club compte plus de 3750 membres, soit une croissance de 23 % au cours des 12 derniers mois. Certaines journées, le site est consulté par plus de 1900 membres.

Le phénomène est semblable en Gaspésie. Selon une estimation rapide, la page Facebook du Club des ornithologues de la Gaspésie serait passée d'environ 2000 membres, début 2021, à 3300 membres actuellement , précise une administratrice de la page, Carmen St-Denis.

Pour ce qui est des membres en règle du club, qui paient une cotisation et participent aux activités, 42 des 104 membres sont de nouvelles inscriptions, signale Mme St-Denis. C'est une très belle progression.

Le vice-président du club, Pierre Poulin, croit que le passage du pygargue empereur, un phénomène totalement exceptionnel , a pu stimuler l'intérêt des gens qui, ajoute-t-il, souhaitent davantage prendre l'air en contexte de pandémie.

Par ailleurs, le fameux oiseau a été vu à Matane cet été, après des passages à Gaspé et à Matapédia. Aux dernières nouvelles, selon un texte de CBC  (Nouvelle fenêtre) , il se trouvait en Nouvelle-Écosse.

Une mésange à tête brune Photo : Michel April

De belles observations

Louis Fradette, un Matanais adepte de la randonnée, se désigne comme observateur d’oiseaux. Il a remarqué cet intérêt, particulièrement cette année. C’est phénoménal , estime-t-il.

Il apparaît que les passionnés d’ornithologie sont aussi nombreux que les harfangs des neiges, très visibles, cette année. Il faut dire que leur présence est cyclique, rappelle Louis Fradette. Ce n’est pas exceptionnel d’en voir ici, mais cette année il y en a beaucoup plus que d'habitude. Ce n’est pas tous les ans qu’on peut en voir autant.

Louis Fradette a remarqué que ces mangeurs de lemmings, dans le nord, adaptent leur alimentation ici, leur sud à eux. Je les vois se nourrir d’oiseaux de mer, de goélands, de canards colverts, de guillemots. Ce sont quasiment des harfangs des mers , dit-il en riant.

Des pygargues au bord de la mer à Petit-Matane Photo : Raynald Ouellet

Comme d’autres observateurs, Louis Fradette constate une plus grande présence du pygargue, parfois erronément appelé aigle à tête blanche. Il y a des réguliers dans la baie de la rivière Matane et tout le long de la côte entre Baie-des-Sables et Matane, mentionne-t-il. À Matane, ils se tiennent près de la rivière. Certains se tiennent aussi à Petit-Matane.

Impressionnant, mais pas exceptionnel

La forte présence de harfangs des neiges cette saison est impressionnante, confirme Pierre-Alexandre Dumas, biologiste de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, mais pas exceptionnelle.

Cette espèce [...] va montrer une abondance plus élevée durant certains hivers selon la reproduction et l’abondance de nourriture en Arctique , explique-t-il.

Le biologiste souligne que l'augmentation des mentions d'observation des harfangs des neiges peut aussi s'expliquer par la popularité grandissante de l'ornithologie amateur. Mais, cela ne se traduit pas nécessairement par une abondance hors du commun, considère Pierre-Alexandre Dumas. Il faut attendre pour avoir un bilan plus poussé.

Un harfang sur le toit d'un garage se fait malmener par un groupe de corneilles. Une gracieuseté de Diane Jalbert.

Il observe que le pygargue à tête blanche est une espèce en forte croissance au Québec et partout en Amérique du Nord à la suite du bannissement des pesticides de type organochloré.

L’équipe de rétablissement des oiseaux de proie suggère même de retirer le pygargue de la liste des espèces protégées.

Selon lui, il est donc tout à fait normal d’en observer davantage depuis une vingtaine d'années. Avant ça, c'était digne un trophée d'en apercevoir un!

Le majestueux pygargue à tête blanche photographié à Val-Brillant Photo : Marie-Mikelina Jalbert

Des comportements humains dangereux pour les oiseaux

Même s’il se réjouit de voir l’intérêt grandissant du public pour les oiseaux, Pierre-Alexandre Dumas constate que certains photographes et observateurs ne sont pas toujours respectueux du code de conduite des ornithologues  (Nouvelle fenêtre) .

On voit des gens tenter d’attirer des hiboux avec des souris d’animalerie pour prendre de meilleures photos , donne-t-il en exemple.

Si on approche trop, les oiseaux vont souffrir du dérangement, soulève-t-il. Pour certaines espèces, les conséquences peuvent être importantes.

« Chaque fois qu’il est dérangé, l’oiseau s’envole et ça peut vouloir dire pour lui rater une proie, donc passer une plus longue période sans manger. » — Une citation de Pierre-Alexandre Dumas, biologiste de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

Le biologiste ajoute que l’oiseau peut associer la présence trop fréquente d’humains dans un lieu à une prédation et que cela peut entraîner l’abandon des nids.

Une observatrice passionnée et choyée

La Matanaise Monique Ouellet a l’immense privilège de recevoir la visite occasionnelle d’un cardinal, véritable petit prince paré d’une livrée d’un rouge flamboyant que tout amateur d’oiseaux rêve d’apercevoir.

Surnommé Toxedo, le cardinal passe l'hiver à Matane. Photo : Monique Ouellet

Sa présence n'est pas impossible, mais elle est exceptionnelle, du moins à Matane, mentionne cette ornithologue amateur qui s’intéresse sérieusement aux oiseaux depuis trois ans. Je ne le vois pas souvent, mais je l'ai vu lundi dans la tempête. Il vient chercher des graines de tournesol , rapporte-t-elle.

Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c’est que monsieur cardinal, baptisé Tuxedo, n’est pas célibataire. Mme Ouellet a eu l’immense bonheur de le voir avec sa compagne, Scarlett, et leurs deux petits cet été. Ça, c’est extraordinaire , estime-t-elle.

Elle constate elle aussi que l’engouement pour l’ornithologie crée une certaine folie.

Des gens lui écrivent pour demander la permission de venir dans sa cour photographier les deux oiseaux.

Monique Ouellet s’y oppose. Il ne faut les déranger sous aucun prétexte, estime-t-elle. Pour tout vous dire, je me sauve dans la maison quand je les vois, je veux qu’ils reviennent alors je ne les dérange pas. Les photos que j'ai prises, je les ai prises de la maison.

Des gens lui demandaient où se trouve le nid. Je ne le sais pas et même si je le savais, je ne le dirais jamais, assure-t-elle, presque horrifiée. C’est impensable pour moi d'aller déranger une petite famille d’oiseaux .

Deux petits bébés cardinaux 100 % matanais Photo : Monique Ouellet

Son intérêt pour les oiseaux s'est transformé en passion, ce qui l'a amenée à acquérir beaucoup de connaissances.

Elle documente ses observations qui sortent de l’ordinaire et les communique à la plateforme eBird, qui fournit aux chercheurs et aux ornithologues amateurs des informations en temps réel sur l'abondance et la distribution des oiseaux.

En principe, le cardinal ne niche pas dans la région, mais comme j’ai déclaré mon observation à eBird, il va faire partie de nos oiseaux nicheurs , souligne-t-elle.

Elle dit aussi avoir signalé à eBird la présence d’un canard souchet au lac à Luc, petit paradis des oiseaux à Matane. En plus ils ont eu des petits! s’étonne-t-elle.