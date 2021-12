Un nouveau coup d’éclat de Régis Laforge de L'Ascension sur le prix de l'essence

Il dénonçait alors ses compétiteurs qui se gardaient une marge trop élevée sur chaque litre, estimait-il.

Aujourd'hui, lorsqu’il questionne Sonerco, Régis Laforge n’obtient aucune réponse satisfaisante à ses yeux.

Elle me répond de mettre le prix que je veux, alors je l’ai mis à 2,40 $. Quand même que je n’aurai pas de clients, je ne ferai pas d’argent pareil. Une semaine tu fais trois cents, l’autre tu en perds cinq , dit-il pour expliquer son geste.

Selon le CAA-Québec, le prix réaliste devrait être de 1,38 $ le litre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La propriétaire aimerait qu'un prix plancher soit fixé et qu'il cesse de fluctuer. Celui qui possède sa station-service depuis 38 ans reproche que les changements de prix de l’essence soient effectués à tout moment dans la semaine.

Avant tu pouvais le savoir, ça changeait le mardi et le jeudi, mais là tu ne sais même pas ce sera quelle journée. Ils jouent avec les prix comme ils veulent. Quand j’arrive pour commander mon essence, je le paye toujours haut , s’indigne-t-il, questionnant du même coup l’inaction des autres propriétaires de stations-service. Je ne sais pas s’ils ont peur de quelque chose ou quoi.

Régis Laforge a demandé à ses habituels clients de faire le plein d'essence dans la municipalités voisines. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Actuellement, le profit de son entreprise est lourdement impacté une fois les coûts d’exploitation payés.

Je ne fais pas un sou sur l’essence. On dirait que je suis tout seul, mais je ne suis pas censé être seul à ne pas faire d’argent. Il faudrait au moins réussir à couvrir nos frais , illustre Régis Laforge.

« Juste l'électricité, ça me coûte 15 000$ par année. » — Une citation de Régis Laforge

Pour éviter de payer des salaires, il travaille actuellement environ 130 heures par semaine.

Citoyens en appui

Des dizaines de citoyens avaient manifesté leur soutien à Régis Laforge en 2015. Encore aujourd’hui, ses clients sont derrière lui. Pierre-Paul Fleury croit que trop d’excuses sont évoquées pour expliquer les hausses du coût de l’essence. Il appuie Régis Laforge.

Il a raison! Parce que dans l’essence on se fait tellement jouer et déjouer… la taxe du gouvernement, les industries, le confinement… Non ça ne marche pas , soutient-il.

Variations du prix

La présidente-directrice générale de l’Association des distributeurs d’énergie du Québec (ADEQ), Sonia Marcotte explique que le prix de l’essence varie selon trois grands facteurs.

Le prix du pétrole brut est le premier facteur. C’est la matière première de l’essence. Le pétrole est transformé dans une raffinerie, c’est le deuxième facteur qui influence le prix. Le prix à la raffinerie est tributaire du marché de New-York, qui est un marché continental contrairement au marché du brut qui est un marché mondial. Le marché de détail est le troisième principal facteur , mentionne-t-elle.

Sonia Marcotte précise que les coûts d’exploitation varient d’un détaillant à l’autre, que l’on pense à la localisation du commerce, aux taxes, au transport de l’essence, etc. Dans tous les cas, le profit est recherché.

Il faut toujours regarder sur une période d'un an, si le détaillant a suffisamment de marge pour couvrir ses coûts d’exploitation pour toute l’année , indique la présidente-directrice générale.