COVID-19 : vaccination obligatoire pour les sports intérieurs à Thunder Bay

Les résidents de 12 ans et plus du district de Thunder devront être complètement vaccinés contre la COVID-19 à partir du 31 janvier 2022 pour pratiquer un sport à l’intérieur.

Les entraîneurs, arbitres et spectateurs doivent déjà être vaccinés.

Plusieurs ligues et organisations sportives de la région ont déjà mis en place une exigence de vaccination pour les athlètes de 12 ans et plus.

D’autres bureaux de santé, comme ceux de Sudbury et d’Algoma, ont annoncé une mesure semblable dans les dernières semaines.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a pris cette décision après avoir observé une hausse marquée des nouveaux cas depuis le 22 novembre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'augmentation du nombre de cas que nous avons connue au cours des deux dernières semaines est certainement préoccupante , a déclaré la Dre Janet DeMille, médecin hygiéniste.

« Nous avons travaillé très dur sur un certain nombre d'initiatives pour être en mesure de faire baisser les chiffres, et nous espérons vraiment que les chiffres vont baisser. » — Une citation de Janet DeMille, médecin hygiéniste du Bureau de santé du district de Thunder Bay

Jeudi, ce bureau de santé publique a signalé une baisse des cas actifs de COVID-19, avec 12 nouveaux cas et 24 guérisons.

C’est moins que la moyenne des sept derniers jours (18,43 nouveaux cas par jour).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au total dans le Nord de l’Ontario, il y a eu 79 nouveaux cas et 85 guérisons jeudi.

Le nombre de cas actifs dans la région diminue ainsi pour une cinquième journée de suite.

Près de la moitié de ces nouveaux cas, soit 35, ont été détectés dans la région de Sudbury.

Les districts d’Algoma et de North Bay-Parry Sound ont quant à eux connu des hausses semblables à celle enregistrée à Thunder Bay, avec respectivement 14 et 11 nouveaux cas.

Les Services de santé du Timiskaming ont recensé cinq cas et deux guérisons.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest et le Bureau de santé Porcupine ont détecté un cas chacun.