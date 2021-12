Un nouveau système de signalisation d’urgence pour les autobus de Winnipeg

Les autobus de Winnipeg Transit seront munis de nouveaux messages pour assurer la sécurité des passagers et des chauffeurs. D’ici le 15 décembre, ils commenceront à être visibles sur les véhicules en cas d’urgence.

Ces autobus afficheront donc sur leurs panneaux lumineux Emergency call 911 ( urgence appelez le 911) et Do not board bus (n'embarquez pas dans l'autobus).

Ainsi, les membres du public qui verront ces mots seront priés d’appeler les services d’urgence, comme il est indiqué. Ces signaux permettront aussi d'alerter le centre de contrôle de Winnipeg Transit qu'une aide d'urgence est réclamée.

Les chauffeurs d’autobus sont formés pour déclencher ce signal dans le cas où une intervention des services d’urgences serait nécessaire. Ils auront toujours accès à un téléphone pour composer le 911.

L’installation de ce système fait suite à l’approbation récente du Comité permanent sur les travaux publics et le renouvellement de l’infrastructure.

Le système de signalisation d’urgence a été élaboré en consultation avec le comité consultatif sur le transport en commun, composé entre autres du syndicat des employés de Winnipeg Transit, du Service de police de Winnipeg et de membres du groupe Functional Transit Winnipeg qui milite pour un meilleur transport en commun.

Winnipeg Transit a injecté 9100 $ pour le développement de la technologie et son installation à bord des autobus.

Le directeur de Winnipeg Transit, Greg Ewankiw affirme qu’il est primordial d’évaluer toutes les options pour améliorer la sécurité des usagers et des chauffeurs.

Nous continuons à examiner les mesures et les stratégies en matière de sécurité parce que nous voulons réduire les agressions et les incidents dans les autobus , indique-t-il.

L'introduction des messages d’urgence est l’une des nombreuses initiatives pour la sécurité adoptées par Winnipeg Transit au cours des cinq dernières années.

Les systèmes de surveillance à bord des autobus ont été améliorés, et des cabines anti-agressions ont été ajoutées dans tous les autobus pour protéger les chauffeurs. De plus, une formation est offerte pour apprendre à désamorcer les tensions et savoir comment gérer les situations avec des clients sous influence de la drogue ou de l'alcool.

Avec les informations de Nathan Liewicki