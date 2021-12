Trois nouveaux cas de COVID-19 signalés jeudi à l’Île-du-Prince-Édouard

Le virus circule dans la province et il semble y avoir de la transmission communautaire , a indiqué jeudi la Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de la province.

Ce ne sont pas tous nos cas qui sont liés à des voyages , a-t-elle indiqué.

Dépistage compliqué par la météo

Des efforts accrus de dépistage sont en cours cette semaine. Dans la journée de mercredi, 1600 tests de dépistage ont été effectués dans les différentes cliniques à travers la province, dont 400 tests rapides qui se sont tous avérés négatifs dans l’est du comté de Kings.

Plusieurs écoles sont fermées ces jours-ci après la découverte de cas de COVID-19, notamment l’école francophone La-Belle-Cloche, dans l’est de l’île, qui ne doit ouvrir que lundi.

Malgré la neige, beaucoup de gens se sont déplacés pour passer un test de dépistage de COVID-19, le 9 décembre 2021 à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Steve Bruce

Les efforts de dépistage ont été contrariés jeudi par les accumulations importantes de neige, la première tempête de la saison étant passée la nuit précédente sur les Maritimes.

La clinique de dépistage à l’hôpital de Souris, région touchée par la récente hausse des cas, était fermée jeudi à cause de la météo, mais doit être ouverte vendredi de 10 h à 14 h.

Nous continuons à avoir du mal à contrôler la vague actuelle de COVID-19, avec la hausse des cas depuis la mi-novembre et des cas actifs à travers l’île. Ce n’est pas la situation que l’on souhaite, surtout pas à l’approche des Fêtes , a mentionné la Dre Heather Morrison dans une déclaration écrite, jeudi.

Notre taux élevé de vaccination nous protège de maladies sévères et des hospitalisations , dit-elle cependant.

Aucune personne atteinte de COVID n’est à l’hôpital dans la province.

Plus de 91 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 ans ou plus sont maintenant pleinement vaccinés, et près de 95 % ont reçu au moins une dose de vaccin.

La vaccination des 5 à 11 ans a débuté il y a une dizaine de jours et, déjà, 21 % des enfants de ce groupe d’âge ont reçu leur première dose du vaccin pédiatrique contre la COVID-19.