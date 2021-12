COVID-19 : les employeurs sont réticents à organiser des fêtes de bureau

Malgré l’arrivée de Noël et du jour de l’An, les employeurs optent pour la prudence lorsqu'il est question de fêtes de bureau. Avec la pandémie qui fait toujours rage en Alberta, plusieurs d'entre eux ont décidé de retarder ou de limiter leurs célébrations entre collègues.

Les fêtes de bureau ne sont plus autant au rendez-vous ni aussi importantes qu’elles pouvaient l’être par le passé, estiment des planificateurs d’événements.

Pour la directrice du développement des affaires de OneWest Events, une entreprise de planification et de gestion d’événements, Renee Pittet, la pandémie se fait encore sentir.

En ce qui concerne les vacances du temps des Fêtes, nous constatons certainement encore une baisse des événements, ce qui était à prévoir , explique-t-elle.

La présente année serait néanmoins meilleure que 2020. C’est quand même différent, comparativement à l’an passé. L’année dernière, [les événements] étaient soit complètement annulés ou virtuels , spécifie Pittet. Cette année, les invitations sont plus restreintes, se limitant aux employés, dans certains cas.

« Notre saison des fêtes est probablement en baisse de 75 % à 80 %. » — Une citation de Renee Pittet, directrice du développement des affaires chez OneWest Events

D’après la directrice des services événementiels de Hotel Arts, Kimberly Dobbins, ses clients veulent dorénavant des événements qui sont limités aux départements plutôt que d'être ouverts au bureau tout entier.

Tout le monde a décidé de faire un événement cette année. Ce sera plus petit en fait de nombre , indique-t-elle.

« Je pense que la plupart de nos clients sont certainement impatients de rassembler leurs employés. Ils ne veulent tout simplement pas se précipiter », mentionne Renee Pittet.

Des célébrations au Nouvel An

Si la situation semblait vouloir s’améliorer au début de l’automne, pour les organisateurs d’événements, elle s’est rapidement dégradée avec les récentes augmentations du nombre de cas de COVID-19.

Les clients étaient optimistes quant à la possibilité de se réunir pendant les vacances de Noël. Donc on avait beaucoup de réservations. Et puis les choses ont changé et ont progressé , a expliqué Renee Pittet.

« Nous avons certainement vu une bonne partie de nos clients changer pour le Nouvel An. » — Une citation de Renee Pittet, directrice du développement des affaires chez OneWest Events

Les gens ont ainsi décidé de déplacer leurs fêtes de bureau au jour de l’An.