La communauté ivoirienne honore ses entrepreneurs

La Fédération des associations ivoiriennes du Canada (FAIC) et l’Association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto (ACIRT) organisent la première Journée de l’entrepreneur ivoirien du Canada. L’événement, qui aura lieu samedi, a pour but de célébrer et d'encourager les entrepreneurs canadiens d’origine ivoirienne à travers le pays.