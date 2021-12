Dames des vues Remix, un nouvelle plateforme pour mettre en valeur les réalisatrices

Réalisatrices équitables a lancé mercredi une nouvelle plateforme web du nom de Dames des vues Remix  (Nouvelle fenêtre) , qui met en avant des films réalisés par des femmes. Une initiative qui s'inscrit dans l'action plus globale menée par l’organisme afin que les femmes aient une place plus juste dans le domaine de la réalisation au Québec.

Le public pourra découvrir ces films grâce à la collaboration de Réalisatrices équitables avec sept diffuseurs de cinéma québécois : la Cinémathèque québécoise, Aime ton cinéma, Mediafilm, Ouvoirça, Tënk, La Fabrique culturelle de Télé-Québec et Mon cinéma québécois en France.

Réalisatrices équitables diffusera aussi sur toutes ces plateformes quelques-uns de ses 70 portraits de réalisatrices, ainsi que des capsules intitulées 3 histoires vraies, dans lesquelles une trentaine de réalisatrices racontent leurs meilleures anecdotes liées à leur métier.

La plateforme Dames des vues Remix comprend également un salon virtuel où des producteurs et des productrices viennent témoigner, en direct et en rediffusion, de ce qui les attire dans un projet de film. Une manière d’aider les réalisateurs et réalisatrices à mieux présenter leurs films. Le premier salon était consacré au producteur Yanick Létourneau, de la boîte Peripheria, et le prochain se déroulera le 13 décembre à midi, en compagnie de Christine Falco.

Objectif parité : une progression en dents de scie

Le dévoilement de la nouvelle plateforme de Réalisatrices équitables survient quelques jours après la publication d’une nouvelle étude réalisée en collaboration avec l’organisme et intitulée Qui filme qui? Vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra.

L’idée de la recherche, c’était de prendre le pouls de la représentation des femmes à la fois devant et derrière la caméra depuis l’instauration de mesures de parité [adoptées par diverses institutions de subvention dans les dernières années] , explique la chercheuse Anne Lupien.

La cinéaste et sociologue est l’une des trois femmes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) derrière l’étude, avec Anouk Bélanger et Francine Descarries. Leurs résultats sont basés sur des données colligées entre 2011 et 2019.

Premier constat : la parité a considérablement progressé depuis 2011. La part des femmes est beaucoup plus importante qu’elle ne l’était il y a quelques années. En 2011, les femmes avaient fait sept films de fiction sur 35, ce qui est vraiment très peu. [Ça] a presque doublé depuis, parce que dans la cuvée 2019, les réalisatrices ont fait 15 films parmi les 39 films qu’on a pu voir sur nos écrans.

Toujours un fossé au niveau des budgets

L’un des aspects qui a peu bougé en huit ans est la question des budgets. En 2019, les réalisatrices ont obtenu, en moyenne, environ 1,7 M$ de moins que les hommes pour réaliser leurs films. Elles disposaient en moyenne d’un budget de 2 717 667 $, soit 63 % du budget moyen de 4 432 750 $ accordé à leurs confrères masculins.Une donnée plutôt éloquente sur les manques à gagner pour arriver à la parité.

C’est vraiment un des nerfs de la guerre, l’argent en cinéma, explique Anna Lupien. Il y a des gens qui réussissent à faire des grandes œuvres avec trois bouts de ficelle, mais on sait que le cinéma est un art qui nécessite d’importants moyens financiers, pas seulement pour la production, mais aussi pour la visibilité des films.

La question des têtes d’affiche souffre du même immobilisme depuis 2011. Dans les films des réalisateurs, les femmes demeurent sous-représentées, n’y étant présentes qu’à 42 %, soit un seul point de pourcentage de plus que huit ans plus tôt, où elles constituaient 41 % des têtes d’affiche mises en avant par les réalisateurs.

Moins de personnages sexualisés

Anna Lupien trouve tout de même plusieurs raisons de se réjouir dans les résultats de sa dernière étude, notamment dans la façon dont on représente les femmes à l’écran.

On avait remarqué il y a huit ans que les réalisateurs sexualisaient beaucoup plus les personnages féminins que ne le faisaient les réalisatrices. C’est une tendance qui semble s’être atténuée depuis 2013 , explique-t-elle.

Mais il reste beaucoup de travail à faire en matière de représentation, non seulement du côté des femmes mais aussi des personnes racisées ou des Autochtones. Par exemple, les films étudiés ne contenaient que 5 % de personnages autochtones, dont la grande majorité (42 personnages sur aaaaaa53, ou 70 %) apparaissaient dans des films réalisés ou scénarisés par une femme autochtone.

On espère que ça va continuer de s’améliorer. Il y a eu de belles avancées, mais il reste du chemin à faire , conclut Anna Lupien. Les filles de Réalisatrices équitables disent souvent à la blague qu’elles ont hâte de se transformer en club social plutôt qu’en groupe militant mais, bon, on ne sait pas pour quand ce sera exactement.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.