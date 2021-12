Le ministre des Gouvernements locaux Daniel Allain promet d’être « ouvert et flexible » d’ici l’achèvement d’une réforme municipale longtemps promise au Nouveau-Brunswick.

Dans son plan, présenté le 18 novembre sous la forme d'un livre blanc, le ministre Daniel Allain annonçait que le Nouveau-Brunswick imposerait 62 fusions municipales, et éliminerait presque tous les actuels districts de services locaux (Districts de services locaux DSL ).

Le nombre de Districts de services locaux DSL passera de 236 à 12. Certains Districts de services locaux DSL demandent à présent qu’on les laisse choisir leur modèle de gouvernance, plutôt que de les fusionner avec des municipalités déterminées par Fredericton.

Par exemple, le Districts de services locaux DSL de Saint-Jacques demande qu’on permette à ses résidents de voter entre deux scénarios : celui de la fusion avec Edmundston que compte faire le gouvernement, ou la création d’une entité regroupant plusieurs Districts de services locaux DSL du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Un plan, pas la Bible

En entrevue jeudi au Téléjournal Acadie jeudi, Daniel Allain a dit avoir bien reçu ces suggestions.

J’ai toujours dit que le livre blanc n’est pas la Bible. On a peut-être manqué quelque chose, et si d’une manière on peut l’améliorer, moi, je suis certainement ouvert , a affirmé Daniel Allain.

Il a rappelé que le processus donne un mois aux individus et groupes concernés pour faire part de leurs idées et demander des précisions au gouvernement.

Ce mode de consultation se tient du 18 novembre au 17 décembre, dit-il. Il promet un compte-rendu sur les propositions reçues peu après cette dernière date.

On ne peut pas arrêter la réforme

Le ministre s’est bien gardé, cependant, de faire des promesses à qui que ce soit. On a élaboré des critères de viabilité des communautés , rappelle-t-il.

Je suis tout le temps ouvert et flexible à savoir s'il y a des bonnes idées, on va certainement les prendre , a-t-il poursuivi.

Mais il y a une chose : on ne peut pas arrêter la réforme. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Moi je trouve que c'est un bon plan, c'est un plan que les Néo-Brunswickois sont prêts à accepter et on va aller de l'avant , a déclaré le ministre Allain.

La réforme de la gouvernance locale en bref : Le nombre d'entités passe de 340 à 90

Le nombre de gouvernements locaux passe de 104 à 78

Le nombre de DSL passe de 236 à 12

L'entrée en vigueur des fusions est prévue pour janvier 2023

Le nombre de fusions est de 74

La période de transition est de 4 ans

Le grand ménage que prévoit la province s’étalera sur quatre ans et sera imposé par des changements législatifs, et non par des plébiscites.

On fera passer le nombre d’entités, villages, villes et districts de services locaux de 340 à 90.

Avec des renseignements de Michèle Brideau