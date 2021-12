Les entreprises de la Jamésie préoccupées par le manque de main-d’œuvre

L’Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et de formation a été réalisée au printemps 2021 à la demande du Centre de formation professionnelle de la Baie-James. PROJEKTA Conseils, la Société du Plan Nord ainsi que la Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec ont également collaboré à l'enquête.

On y apprend que 30 % des entreprises sondées prévoient des départs à la retraite cette année et que la moitié des 225 répondantes peinent à trouver de la relève entrepreneuriale.

Les entrepreneurs évoquent aussi le problème de la formation, de la rétention de la main-d'œuvre qualifiée et de l'intégration des employés dans leurs équipes.

Une situation qui a des conséquences sur leurs entreprises, explique la directrice générale à l'Administration régionale de la Baie-James, Marie-Claude Brousseau.

Il y a des conséquences sur la perte de revenus, la perte de contrats et si nos entreprises doivent cesser certaines activités ou perdre des contrats faute de main-d'œuvre, c'est de l'argent qui ne revient pas en région et qui s'en va dans d'autres régions administratives, ça crée une perte de capacité d'agir pour la région, de revenu potentiel qui pourrait être investi dans d'autres projets , dit-elle.

Une réalité que connaît très bien David Ménard de l'entreprise de construction Men & Fils Électrique de Chapais. L'entreprise peine à développer de nouveaux marchés, faute d'employés.

Le manque de main-d'œuvre m'affecte beaucoup dans le développement. Moi et mon père on a commencé ça en 2015, on connaît notre métier, on est très habiles, mais là on veut prendre un peu d'expansion, ça prend des gens, et il faut les former. On a déjà réussi à avoir des employés malgré la pandémie, mais c'est dur d'avoir de la rétention. On a réussi à aller chercher des gens, à leur offrir de bonnes conditions, mais non, ces gens-là ne viennent pas nécessairement de la région, alors ils ont une attache ailleurs , dit-il.

« Tu peux passer deux à trois ans à former quelqu'un, malheureusement il doit partir pour de bonnes raisons, mais ça devient difficile de prendre de l'expansion et d'évoluer. » — Une citation de David Ménard

L'état des lieux ne surprend pas le maire de Matagami, René Dubé. Le maire croit qu'il faut mettre l'accent sur les attraits du Nord-du-Québec pour séduire des travailleurs.

L'avantage qu'on a par rapport à d'autres secteurs, c'est qu'on a accès aux logements à Matagami et le prix est très raisonnable. On voit des gens qui partent de l'Abitibi, viennent y travailler dans le nord, ils font du navettage. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse, venir rester dans notre milieu où est-ce que tu as accès à un logement et des infrastructures [...] pourquoi on ne peut pas penser à faire le navettage d'une façon inverse maintenant? , s'interroge le maire.

René Dubé, maire de Matagami (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Un avis que partage le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière. Il rappelle que tous les secteurs sont touchés par la rareté de la main-d'œuvre dans la région.

Sa municipalité compte d'ailleurs lancer en 2022 un nouveau comité pour faire de la publicité et attirer de nouvelles populations.

L'enquête révèle aussi que plusieurs entreprises tentent de diversifier leur bassin de recrutement, notamment en faisant appel à la main-d’œuvre autochtone ou immigrante ou des femmes pour des métiers non traditionnels.