Plus de 100 postes à pourvoir au Centre de données fiscales de Jonquière

Le volume de travail anticipé cette année est à l’origine, en partie, de cette campagne de recrutement sans précédent.

Des postes saisonniers d’une durée de trois à quatre mois sont à combler à compter du mois de février. Des quarts de jour et de soir y sont rattachés. Les personnes intéressées par le travail d'entrée de données doivent détenir, au minimum, un secondaire 2.

En raison du niveau de confidentialité des données traitées, le travail doit être réalisé dans les installations de Jonquière.

C’est un travail fort intéressant qui permet aux gens vraiment de participer au service aux contribuables au niveau national. On cherche des gens qui sont axés sur le service à la clientèle et qui sont prêts à apprendre , indique la directrice du Centre de données fiscales de Jonquière, Louise Ouellet-Bolduc.

Le syndicat déplore le déménagement éventuel des employés de l'édifice Lafontaine vers le centre de données fiscales de Jonquière. Photo : Radio-Canada

À l’instar de plusieurs autres employeurs, le Centre de données fiscales de Jonquière ressent les contrecoups de la pandémie et de la pénurie de main-d’oeuvre

On a les mêmes effets chez nous qu’ailleurs dans la région. De façon régulière, on réussit à combler nos postes assez facilement, mais les deux dernières années ont été un peu plus difficiles , témoigne Mme Ouellet-Bolduc.

Néanmoins, la directrice chiffre le taux de rétention à plus de 75 %. Comme elle l’explique, les gens qui complètent un programme sont généralement de retour pour un deuxième.