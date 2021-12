L’audience de la contestation de Shelly Glover est ajournée

Au terme d’une journée de débats, la contestation de Shelly Glover au sujet des résultats de la course à la direction du Parti progressiste-conservateur du Manitoba qui a vu élire Heather Stefanson, est ajournée.

Le juge James Edmond a indiqué qu’il pourrait rendre une décision à ce sujet dès vendredi prochain, mais qu’il confirmera plus tard la date exacte auprès des parties concernées.

Un document erroné au coeur du litige

L’avocat de Mme Glover, Dave Hill, a été le premier à se prononcer devant le juge James Edmond. Pendant une heure, il a tenté, à travers une série de questions, de montrer au juge qu’il y a eu des problèmes dans la tenue du vote.

Sa tâche est, selon lui, de prouver qu’il y a eu des irrégularités et, par conséquent, que c’est à la défense, soit le Parti progressiste-conservateur, de prouver que ces irrégularités n’ont pas eu d’effets sur le résultat.

La plus importante irrégularité , soutient-il, est le fait que le parti a envoyé aux deux équipes de campagne une feuille de calcul contenant une liste d’électeurs qui ont voté, et que cette liste contenait moins d’électeurs que le nombre total de votes annoncés le 30 octobre.

Dans des documents de cour, les avocats du Parti progressiste-conservateur reconnaissent que ce document était erroné, ce que n’a pas manqué de relever Dave Hill répond en s’interrogeant : Pourquoi est-ce qu’ils enverraient une liste électorale truffée d’inexactitudes? Ça n’a aucun sens .

Me Hill a aussi souligné d’autres enjeux, tel que le fait que les décomptes de votes n’étaient pas signés par toutes les personnes nécessaires , que les boîtes de scrutin ont quitté le lieu du vote après le décompte et que le parti a attendu deux heures pour annoncer le nom de la candidate gagnante.

En gros, a-t-il résumé, les irrégularités sont tellement nombreuses que l’on peut seulement conclure qu’elles ont eu un effet sur le résultat de l’élection .

L’élection était impartiale, répond le parti

Après Me. Hill, c’était au tour de l’avocat du Parti progressiste-conservateur, Harley Schachter, de faire valoir sa version des faits. Pour lui, la plainte la plus importante soulevée par Mme Glover est le fait que plus de votes ont été comptés que le nombre de bulletins de vote qui ont été placés dans les urnes .

Cela va au coeur du résultat de l’élection , a-t-il reconnu.

Cependant, a souligné M. Schachter, tous les bulletins de vote ont été placés dans les urnes avec l’approbation de scrutateurs des deux équipes de campagne .

De plus, les mesures de sécurité du parti ont fait en sorte que les urnes et les bulletins de vote étaient toujours sécurisés, a-t-il poursuivi.

Ensuite, le dépouillement du vote a été surveillé par des scrutateurs de chaque équipe, et ceux-ci étaient d’accord sur le décompte de votes de chaque urne. Seule une a fait l’objet d’un désaccord et celui-ci a été réglé.

Ainsi, a conclu l’avocat du Parti progressiste-conservateur, il est impossible que des bulletins non validés par les deux campagnes se soient trouvés dans les urnes.

Il a affirmé que la feuille de calcul erronée au cœur de l’argumentaire de la plaignante est sans importance dans cette affaire. Ce qui devait se passer, c’est que quelqu’un était censé enregistrer lorsqu’une personne avait voté. Il s’agit d’un échec de la comptabilisation des personnes qui ont voté. Ce n’est pas une irrégularité qui change le résultat d’une élection.

Des erreurs se produisent, les gens sont humains , a-t-il ajouté.

Il a soutenu que des irrégularités de procédure qui n’ont pas d’importance ne nuisent pas à l’intégrité d’une élection.

L’élection était impartiale, Mme Stefanson l’a remporté, elle a reçu plus de votes que Mme Glover , a conclu l’avocat.

Ne pas réécrire les règles de l’élection

L’avocat de Heather Stefanson, l’actuelle première ministre du Manitoba qui a un statut d’intervenante dans cette affaire, a pris la parole après M. Schachter. Jonathan Kroft a commencé en soulignant qu’il était d’accord avec la position du Parti progressiste-conservateur.

Il a déclaré que la plaignante demandait au tribunal de réécrire les règles de l’élection, plutôt que d’interpréter les règles que les candidats avaient acceptées, et de déterminer si elles avaient été respectées. Et, selon les règles du parti, l’élection était impartiale, a-t-il affirmé.

Il a aussi mis en garde la cour contre toute mention de première ministre désignée , car dit-il cela pourrait embourber le tribunal dans une confusion constitutionnelle.

L’avocat de Shelly Glover, Dave Hill, a ensuite eu l’occasion de réagir aux propos des avocats du parti et de Mme Stefanson.

Lorsque nous avons consenti à ce que la première ministre ait le statut d’intervenante, nous nous attendions à ce qu’elle apporte un différent point de vue. Après avoir écouté les messieurs à côté de moi, je n’ai pas entendu de nouvelle perspective , a lancé l’avocat.

Après s’être attaqué à quelques enjeux relativement mineurs soulevés par les autres parties, il a conclu en fournissant, littérature à l’appui, ses impressions sur cette élection. La citation de Hamlet sur le Danemark, c’est ce que nous avons , a déclaré M. Hill.