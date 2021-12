Godbout retrouve son seul restaurant

Dans cette petite municipalité sans épicerie ni dépanneur, il faut faire plus de 30 km de route à l'extérieur du village pour trouver le commerce le plus près.

Il y a à peine un mois, le restaurant n'était ouvert que quelques heures par semaine.

La nouvelle propriétaire, Élisa Laganière, citoyenne de Godbout depuis 2020, offre maintenant un service de restauration à heures fixes, du mercredi au dimanche, de 7h à 14 h.

« Bien souvent, on se rivait le nez sur la porte. » — Une citation de Élisa Laganière, propriétaire du Marché du Capitaine

Avant, ils ouvraient surtout lors des heures de bateau [du traversier Matane—Baie-Comeau—Godbout]. Nous autres, on a décidé d'ouvrir tous les jours à l'exception de deux, le lundi et le mardi , explique Élise Laganière.

Élisa Laganière rêvait depuis longtemps d'avoir son propre restaurant. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

« Les gens ici, ils aiment ça manger au restaurant. Le matin, on a toujours la même petite gang et les mêmes habitués. » — Une citation de Élisa Laganière, propriétaire du Marché du Capitaine

Malgré le contexte de pénurie de main-d'œuvre, le Marché du Capitaine a pu engager quatre employés, ce qui n'est pas rien dans un village de moins de 300 habitants. On est vraiment contents, on a vraiment de bons employés, puis c'est ça le nerf. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas rien faire , se réjouit la nouvelle propriétaire.

Projet de dépanneur

Très bientôt, le restaurant devrait aussi être ouvert pour le repas du soir et même, offrir un service de dépanneur. Si tout va comme prévu, le début des travaux est prévu au retour du temps des fêtes.

Le restaurant se veut également un lieu de rassemblement, ce qui se fait rare dans le village. Élisa Laganière souhaite même construire une terrasse avec vue sur le fleuve pour l'été, ainsi qu'organiser des soirées de tournoi de hockey télévisé.

Ça va nous prendre ça, parce que, pas de dépanneur, pas de poste de gaz, pas de restaurant, ça ne fait pas un gros village , met de l'avant le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard, qui se réjouit de cette nouvelle offre de services.

Jean-Yves Bouffard est le maire de Godbout. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Ça met de la vie, puis regardez, moi je suis un amateur de motoneige comme bien du monde sur la Côte-Nord. Quand tu pars de Baie-Comeau pour monter à Godbout, puis qu'il fait -15, -20 [degrés Celsius], bien ça prend une place pour se réchauffer. On est bien heureux que sera ouvert tout le temps , soutient Jean-Yves Bouffard.

Pour le maire de Godbout, le dépanneur ainsi que le restaurant ne sont que le début d'une toute nouvelle offre de services. Dans son nouveau mandat à la tête du village, il souhaite y implanter une station d'essence.