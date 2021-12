Des tests de dépistage rapide bientôt distribués aux parents de l’Abitibi-Témiscamingue

Selon la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, les tests arriveront dans la région la semaine prochaine. Ils seront ensuite distribués aux parents par les centres de services scolaires.

C'est un kit de 5 tests que les parents vont pouvoir administrer à la maison. Ça va faciliter, parce que des fois lorsque les parents doivent aller faire faire le test de dépistage, il faut qu'ils quittent le travail, donc des fois c'est plus difficile pour eux de s'organiser, mais le fait d'avoir ces tests va aider probablement à limiter les enjeux associés à l'organisation de leur famille , explique la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil.

La Dre Sobanjo ajoute que ces tests ne sont pas aussi précis que ceux réalisés dans les cliniques de dépistage. Davantage de détails seront éventuellement transmis aux parents pour la façon de procéder. En cas de résultat positif, l'enfant devra confirmer le résultat dans un centre de dépistage.

Vaccination des 5 à 11 ans

Plus de 70 % des enfants de 5 à 11 ans de Rouyn-Noranda et des MRC Abitibi et Abitibi-Ouest ont reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 ou ont leur rendez-vous pour le recevoir.

Le taux de couverture vaccinale est un peu moins élevé dans la Vallée-de-l'Or et au Témiscamingue, soit de 61 et 56 %.

Il faut dire que ces secteurs ont été touchés par des éclosions de COVID-19 en milieu scolaire dans les dernières semaines. Des élèves actuellement en isolement dans la région pourront bientôt retourner en classe.

Les enfants qui ont été contaminés doivent attendre 8 semaines avant de recevoir le vaccin.