Une illustration d’un fœtus noir ravive le débat sur la diversité en médecine

Chidiebere Ibe, un étudiant en médecine de 25 ans originaire du Nigéria, a publié cette image la fin de semaine dernière sur son compte Instagram. Rapidement, elle a suscité des réactions dans et en dehors du réseau social.

Syrus Marcus Ware, professeur adjoint à l’École des Arts de l'Université McMaster à Hamilton, a été immédiatement frappé par l’illustration dont il a pris connaissance grâce au partage fait par son cousin californien.

Cet homme trans qui a accouché de sa fille Amélie, aujourd'hui âgée de 10 ans, raconte qu'il a lu d'innombrables livres sur la grossesse, y compris des livres très progressistes , mais qu’il n’a jamais vu ce genre de représentation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Au moment où il se préparait à la naissance de sa fille Amélie, Syrus Marcus Ware déclare qu'il y avait un manque de représentation dans la documentation liée aux bébés. Photo : Photo fournie par Syrus Marcus Ware

Je n'avais littéralement jamais vu un bébé noir dessiné dans un utérus [...] J'ai réalisé que je n'avais même pas remarqué que c'était le cas jusqu'à ce que ce soit juste devant mes yeux.

Nous sommes tellement habitués à ne voir que des bébés blancs qu’on ne le remarque même pas; c'est donc vraiment frappant de voir ce bébé noir dessiné de cette façon , ajoute M.Ware.

Il est au nombre de nombreuses personnes qui ont partagé l'illustration de M. Ibe.

L'illustrateur médical est passé d'environ 2000 à de 100 000 abonnés au cours du week-end, constate-t-il.

M. Ware a voulu partager l'illustration pour dire : Regardez, nous pouvons faire mieux. Voilà à quoi ça ressemble, faire des changements dans le complexe médico-industriel.

Ce jeune illustrateur médical qui suit une formation de neurochirurgien fait exactement cela. Il interrompt le processus de suprématie blanche et dit à la place : "Je veux imaginer des bébés noirs nés dans ce monde, alors je vais les dessiner." Ça montre vraiment l'importance de la représentation et du soutien aux illustrateurs médicaux qui peuvent réellement raconter nos histoires dans le cadre de leur travail médical.

Les réponses sont assez étonnantes

Chidiebere Ibe dit qu'il a commencé à dessiner des illustrations médicales en juillet dernier.

Les réponses sont assez étonnantes, je ne m'attendais pas à ce que le dessin devienne aussi viral , affirme-t-il par téléphone depuis le Nigéria.

Je passe beaucoup de temps à lire les commentaires sur la publication et c'est incroyable. Je me sens submergé par les commentaires en ce moment. Je suis heureux que les gens soient reconnaissants du travail et qu'ils sentent qu'il est temps de faire de grands changements , poursuit M. Ibe, qui vient d'être admis à la Faculté de médecine de Kiev, en Ukraine

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chidiebere Ibe dit qu'il a commencé à créer des illustrations médicales en juillet dernier. Photo : Instagram/Chidiebere Ibe

S'éloigner du centrage sur les Blancs

Liz Darling, doyenne adjointe des sages-femmes à l'université McMaster et professeure agrégée au département d'obstétrique et de gynécologie, décrit l'œuvre du jeune étudiant comme une belle illustration .

Il est selon elle nécessaire de s'éloigner du centrage sur les Blancs dans la représentation médicale des corps.

Pendant longtemps, nos manuels de médecine ont été très centrés sur les Blancs… même le langage que nous utilisons lorsque nous pensons à la façon dont nous décrivons la manière dont les choses se présentent. Ils sont basés sur les normes des personnes ayant la peau blanche.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Ainsi, cela reflète ce qui est pertinent seulement pour une partie des personnes qui reçoivent des soins de santé , dit Mme Darling.

Lorsque nous excluons les corps non blancs et le contenu pertinent pour les personnes noires et de couleur, cela signifie que nos fournisseurs de soins de santé ne sont pas bien préparés à prodiguer des soins aux personnes qui ont la peau plus foncée, et ils peuvent manquer des signes et des symptômes qui se présentent différemment selon la couleur de votre peau.

De plus, ces images façonnent les expériences des étudiants dans les filières médicales, continue-t-elle.

Quand les étudiants ne se voient pas reflétés dans le contenu, dans le programme et dans les images qui les entourent et qui sont liées à leur profession, il leur est alors plus difficile de développer un sentiment d’appartenance à cette profession.

Le blanc, valeur par défaut

Sage-femme de Hamilton, Mary Ajenifuja assure que l'illustration de M. Ibe est unique.

J'ai vu beaucoup d'illustrations de femmes enceintes et de fœtus évidemment pendant mes études à McMaster et en devenant sage-femme, mais pas vraiment comme celle-là.

Le manque de diversité dans les illustrations médicales peut avoir un impact négatif sur les minorités, selon la sage-femme Mary Ajenifuja. Photo : Photo fournie par Mary Ajenifuja

Sur la base de sa propre expérience en tant que sage-femme, ce type de représentation manque encore, souligne-t-elle.

Il y a eu des progrès ces dernières années pour inclure des représentations de parents noirs ou de parents de couleur dans les images et la photographie. Mais [...] ce que nous voyons souvent, c'est que le blanc est la valeur par défaut.