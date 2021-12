La Colombie-Britannique se prépare à une tempête hivernale « puissante »

Alors qu’une tempête hivernale « puissante » est attendue en Colombie-Britannique vendredi, le gouvernement répète que les voyages non essentiels restent interdits sur les routes menant du Grand Vancouver à l’Intérieur de la province, soit la 3 et la 99.

La mobilité s’améliore grandement dans la région , a affirmé le ministre provincial des Transports lors d’un point de presse jeudi.

La reprise de la circulation sur la Transcanadienne entre Abbotsford et Hope, ainsi que sur la route 7, permet d’accélérer le transport des biens dans la vallée du Fraser, dit Rob Fleming, mais il rappelle qu’un seul lien routier est actuellement ouvert aux camions lourds à destination et en provenance de l’est du pays.

Nous devons nous assurer que la route 3 est accessible [pour eux] , a expliqué le ministre, ajoutant que 3000 camions par jour empruntent le tronçon entre Hope et Princeton.

La route 99 entre Pemberton et Lillooet est aussi ouverte pour les voyages essentiels, mais uniquement pour les véhicules légers.

Des chutes de neige attendues de vendredi à dimanche pourraient compliquer les déplacements sur ces voies déjà éprouvées par les intempéries du mois de novembre.

Environnement Canada prévoit de 15 à 25 centimètres de neige près de Whistler et au sommet de Coquihalla, avec des vents de 60 km/h avec rafales à 80 km/h. De 30 à 60 millimètres de pluie sont aussi attendus à Vancouver et dans la vallée du Fraser.

Les pluies et des glissements de terrain du mois de novembre ont fortement endommagé l'autoroute Coquihalla près de Hope. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Réouverture de la Coquihalla au début de janvier

L’autoroute 5, appelée aussi la Coquihalla, devrait rouvrir pour le trafic commercial au début du mois de janvier, si le climat est favorable aux travaux de reconstruction.

Nous faisons tout ce que nous pouvons parce que nous connaissons son importance , a déclaré Rob Fleming.

La Coquihalla a été complètement détruite par endroits entre Hope et Merritt en raison de la crue des eaux et des glissements de terrain. Elle constitue le lien autoroutier le plus rapide entre la grande région de Vancouver et des villes importantes comme Kamloops et Kelowna.

C’est seulement une fois qu’elle sera rouverte à la circulation pour les camions que les voyages non essentiels seront à nouveau permis sur la route 3, plus au sud, a expliqué le ministre des Transports.

La route 1 entre Hope et Kamloops, qui a aussi subi des dégâts importants, ne devrait pas rouvrir avant la mi-janvier.

Des réunions de famille compliquées par ces fermetures

À l’approche du temps des Fêtes, la province dit qu'elle travaille à augmenter la fréquence des trajets d’autobus interurbains entre le Grand Vancouver et la vallée de l’Okanagan et Kamloops.

Le ministre des Transports affirme aussi que les compagnies aériennes offriront plus de vols aux alentours de Noël pour permettre aux Britanno-Colombiens de se déplacer d’une région à une autre sans avoir à prendre la voiture.

Le début de la saison hivernale s’annonce par ailleurs difficile pour l’industrie du tourisme dans l’intérieur de la province, qui s’attend à une baisse du nombre de visiteurs venant du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser.