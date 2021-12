La Russie dit avoir intercepté des avions militaires occidentaux

Pour identifier les cibles aériennes et éviter une violation des frontières de la Fédération de Russie , trois chasseurs Su-27 ont intercepté et escorté deux chasseurs français Mirage 2000 et Rafale, un ravitailleur KC-135 de l'aviation française ainsi que deux avions de reconnaissance américains, un CL-600 Artemis et RC-135, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

La veille, mercredi, Moscou faisait savoir qu’il avait intercepté et escorté trois appareils français au-dessus de la mer Noire.

Fortes tensions entre la Russie et les Occidentaux

La Russie, qui a amassé des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l’Ukraine, est accusée par les Occidentaux de vouloir préparer une opération militaire contre ce pays.

Le président américain Joe Biden, lors d’un entretien mardi, a menacé Vladimir Poutine de « dures sanctions » économiques si son armée envahissait l'Ukraine.

Mercredi, c’était au tour de la France de mettre en garde Moscou contre de conséquences stratégiques et massives en cas d'attaque contre l'Ukraine.

Moscou dément toute velléité belliqueuse et accuse les pays de l'OTAN de multiplier les provocations en menant par exemple des manœuvres militaires près de ses frontières en mer Noire.

Poutine parle de génocide , Kiev salue le soutien de Biden

Lors d'une réunion avec le Conseil présidentiel des droits de l'homme de la Russie jeudi, Vladimir Poutine a déclaré que les événements actuels dans l'est de l'Ukraine en guerre constituent un premier pas vers un génocide .

« Je dois parler de la russophobie comme d'un premier pas vers un génocide. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous le voyons bien, nous le savons. Et cela ressemble bien sûr au génocide dont vous avez parlé. » — Une citation de Vladimir Poutine, président de la Russie

Face aux accusations de Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé, dans un communiqué publié jeudi, son engagement inébranlable pour parvenir à la paix .

Il a par la suite remercié son homologue américain, Joe Biden, pour son soutien constant, ferme et fort à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de son pays

Paris et Berlin offrent leur médiation

La France et l'Allemagne entendent poursuivre leur médiation dans la crise ukrainienne et auront de prochains échanges en ce sens avec la Russie, qui boude désormais ce format de discussions, ainsi qu'avec l'Ukraine.

Ce travail doit continuer , a martelé le président français Emmanuel Macron au cours d'une conférence de presse, faisant allusion au format dit Normandie qui associe la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine dans la recherche d'une solution à la crise.

Il a permis d'éviter ces dernières années la détérioration [de la situation] et il nous a permis aussi d'avoir des résultats , a ajouté M. Macron, qui a promis de rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le 15 décembre et s'entretenir au téléphone avec Vladimir Poutine la semaine prochaine.

Avec les informations de l'AFP