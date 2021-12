Décès de Lina Wertmüller, première réalisatrice nommée aux Oscars

La cinéaste Lina Wertmüller, reine de la comédie italienne et première réalisatrice à être nommée aux Oscars, comme l'a rappelé le ministre de la Culture italien, Dario Franceschini, est décédée à 93 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'Italie pleure la disparition de Lina Wertmüller, une réalisatrice qui, avec sa classe et son style inimitable, a laissé une marque pérenne dans notre cinématographie et à l'échelle mondiale , a salué le ministre dans un communiqué.

Débuts avec Fellini

Cette femme au caractère bien trempé et à l'humour ravageur, qui a commencé sa carrière comme assistante de Federico Fellini pour son classique 8 1/2, demeure, avec Liliana Cavani, l'une des rares femmes à s'être imposées dans le cinéma italien des années 1960-1970.

C'est le film Mimi métallo blessé dans son honneur (1972), une satire ciblant la mafia et les mœurs siciliennes, qui l’a fait connaître du public international.

Elle a poursuivi dans la même veine avec Film d'amour et d'anarchie, une fable politique se déroulant en Italie durant la montée du fascisme. Le film a valu à Giancarlo Giannini le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 1973.

Battue par le réalisateur de Rocky

En 1974, toujours avec Giancarlo Giannini, elle a sorti l'un de ses films les plus célèbres, Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été, une comédie satirique où se côtoient guerre des sexes et lutte des classes. Ce film fera d'ailleurs l'objet d'une nouvelle version en 2002 : À la dérive (Swept Away), de Guy Ritchie, avec Madonna en protagoniste au côté d'Adriano Giannini, le propre fils de Giancarlo.

Suivra Pasqualino, qui aborde le thème de la survie dans les camps de concentration. En 1977, ce film a été nommé aux Oscars dans quatre catégories et a permis à Wertmüller de devenir la première femme nommée pour l'Oscar de la meilleure réalisation, qui sera finalement décerné à John G. Avildsen pour Rocky.

En 2019, elle a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Née à Rome le 14 août 1928, Lina Wertmüller, dont le nom complet était Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, a réalisé en 1963 son premier film, I basilischi, une œuvre d'inspiration néoréaliste primée au Festival de Locarno.