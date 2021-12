Frappé par un véhicule, il est tenu responsable à 50 % de l’accident

C’est le scénario que redoutait M. Contreras, qui est sans revenu depuis qu’il a été frappé par un véhicule sur la 138, en mai dernier. Il venait de faire une crise d’épilepsie et s’est retrouvé confus sur la voie publique, comme piéton, en pleine soirée.

Ce Mexicain, qui vient travailler en milieu agricole au Canada chaque année depuis 2013, n’a pas eu de chance lors de l’impact. Père de quatre enfants, il ne pourra plus jamais marcher.

Comme il est non-résident du Québec, le régime sans égard à la responsabilité – communément désigné par l’anglais no fault – ne s’applique pas à lui. La SAAQ devait donc enquêter pour évaluer sa part de responsabilité dans l’accident.

Pablo Palma Contreras en pleine cueillette de pommes, il y a quelques années Photo : Pablo Palma Contreras

Le verdict est tombé à la fin novembre. Dans une lettre que Radio-Canada a pu consulter, la Société de l'assurance automobile duQuébec SAAQ indique que M. Contreras est partiellement responsable de l’accident, à 50 %, sans toutefois expliquer quels éléments lui ont permis d’en arriver à cette conclusion.

Par conséquent, vous avez droit à 50 % des indemnités versables par la Société , précise la lettre. Radio-Canada a tenté d’obtenir des explications auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ , mais l’organisation n’a pas voulu commenter.

Frustration

Véronique Tessier, coordonnatrice au Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), qui accompagne M. Contreras depuis son accident, indique que l’homme de 33 ans oscille entre confusion et frustration depuis le verdict.

C'est sûr que c'est mieux que s'il avait eu 0 %, mais il y a beaucoup d'interrogations qui perdurent et d'incertitudes financières par rapport à l'avenir aussi , explique-t-elle.

« Pour un travailleur étranger qui n'a jamais vécu vraiment dans la ville, au Canada, qui a toujours été logé chez l'employeur, qui a toujours vécu un peu en marge de la société, c'est sûr que c'est difficile de faire le calcul et de se demander "est-ce que ça va être assez pour moi, pour subvenir à mes besoins?". » — Une citation de Véronique Tessier, coordonnatrice au Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Véronique Tessier, coordonnatrice au RATTMAQ pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Un résident du Québec qui aurait subi exactement le même accident que M. Contreras aurait automatiquement droit à l’ensemble des indemnités prévues par la loi, en vertu du régime sans égard à la responsabilité.

Cela inclut jusqu’à 83 000 $ pour remplacement de revenu et jusqu’à 258 947 $ pour perte de qualité de vie. À ces sommes s’ajoutent des sommes pour adaptation du domicile ou remplacement d’effets personnels abîmés dans l’accident.

M. Contreras a 180 jours pour contester le verdict de la Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ en Cour supérieure, une décision qu’il n’a pas encore prise, selon Véronique Tessier.

Injustice

C'est d'une très grande injustice envers M. Pablo Contreras de le considérer responsable à 50 % de l'accident qui l'a rendu paraplégique , lance Andrés Fontecilla, porte-parole en matière d’immigration pour Québec solidaire (QS).

« Il n'est pas responsable d'avoir une crise d'épilepsie! » — Une citation de Andrés Fontecilla, porte-parole en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion pour Québec solidaire

Andrés Fontecilla, porte-parole en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion pour Québec solidaire Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière d’immigration, Méganne Perry Mélançon, se désole aussi de ce verdict qu’on craignait pour M. Contreras .

On aurait souhaité un dénouement heureux pour lui, au même titre que les résidents québécois qui ont droit au régime du no fault , résume-t-elle.

Tant le PQ et QS pressent le ministre des Transports, François Bonnardel, d’agir dans le dossier afin que les travailleurs étrangers temporaires soient mieux protégés en vertu de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (LAAQ).

Changer la loi

Il doit s'impliquer dans le dossier. Il ne doit pas s'en laver les mains comme il le fait en ce moment.Il va y avoir de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires qui vont arriver au Québec, [...] et ce genre d'accident va se multiplier , croit M. Fontecilla.

« Ça passe nécessairement par une réouverture de la loi. Moi, c'est ce que je lui demande aujourd'hui, qu'on puisse apporter les changements législatifs qui sont nécessaires pour intégrer les travailleurs étrangers qualifiés [dans le régime sans égard à la responsabilité]. » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, porte-parole en matière d'immigration et de lutte contre le racisme pour le Parti québécois

Méganne Perry Mélançon, porte-parole en matière d'immigration et de lutte contre le racisme pour le Parti québécois Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les demandes d'indemnisation de non-résidents sont quand même assez limitées donc ce n'est pas une question financière à proprement parler , rappelle Mme Perry Mélançon. L’an dernier, la SAAQ en a traité un total de 116.

Véronique Tessier, du RATTMAQ, perçoit quant à elle le cas de Pablo Palma Contreras comme une mise en garde .

Ce cas-là va sans doute se répéter dans le futur avec d'autres travailleurs étrangers temporaires, parce que ce sont des êtres humains, comme les résidents permanents. Donc ce sont des personnes qui font des erreurs et qui dans le cadre de cette loi (la LAAQ) n'ont pas droit à l'erreur , dit-elle.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Dans un message écrit, son attachée de presse Claudia Loupret a uniquement rappelé les grandes lignes de LAAQ qui s’appliquent aux personnes qui viennent de l’étranger, comme M. Contreras.

En vertu de l’article 9 de la LAAQ, le régime d'assurance automobile du Québec indemnise même les victimes qui ne résident pas au Québec, dans la proportion où elles ne sont pas responsables de l’accident.