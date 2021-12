Un refuge temporaire pour les sans-abris ouvrira lundi à Saskatoon

Le bâtiment situé sur la 1re Avenue nord appartient à la Ville et est inoccupé. La Ville le louera au Conseil tribal de Saskatoon jusqu'à la fin du mois d'avril.

Le refuge devrait ouvrir ses portes lundi et fonctionnera 24 heures sur 24, sept jours sur sept. On y trouvera des services de santé et de soutien psychologique, des repas et un endroit chaud pour dormir.

Le chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand, s’est dit heureux de la décision du conseil municipal. Nous savons que cet endroit va être plein , dit-il.

Il dit vouloir offrir du soutien aux futurs résidents du centre et traiter la santé mentale et la toxicomanie .

Mark Arcand a déclaré qu'il est important que des personnes autochtones gèrent le refuge, car elles comprennent mieux comment gérer les traumatismes des pensionnats pour Autochtones.

Je pense que nous avons une meilleure compréhension de la façon dont nous pouvons aider notre peuple.

Voir la pauvreté, la négligence, le manque de logement et de financement des Premières Nations nous permet de comprendre pourquoi les gens quittent les communautés pour la ville , a-t-il déclaré.

Maintenant que la Ville de Saskatoon a contribué au programme, Mark Arcand espère que d'autres paliers de gouvernement vont faire de même.

Le refuge coûtera 80 000 $ à la Ville qui devra y effectuer certains travaux, et aussi parce que d'autres baux doivent être prolongés pour que le bâtiment reste disponible pour les prochains mois, alors qu'il devait être occupé par des employés municipaux.

La Ville de Saskatoon a également accepté de payer le coût d'occupation de 9000 $ par mois, qui comprend les services publics qui auraient été facturés au Conseil tribal. En tout, le refuge temporaire entraîne une dépense d'environ 150 000 $ pour la Ville.

Le Conseil tribal espère que les gouvernements fédéral et provincial contribueront 1,4 million de dollars pour financer le personnel du refuge cet hiver. Il n'a pas encore reçu de réponse officielle.

Des entreprises inquiètes

L'implantation du refuge dans le centre-ville de Saskatoon fait polémique.

Au cours de la réunion, de nombreux conseillers ont déclaré avoir été approchés par des commerçants du centre-ville qui craignent que le refuge vienne nuire aux entreprises.

Les conseillers sympathisent avec les entreprises et soulignent que toutes les parties, y compris le Conseil tribal de Saskatoon, voulaient, au départ, que le refuge soit situé hors du centre-ville.

Les agents immobiliers n’ont pas pu trouver un propriétaire intéressé par un bail à court terme.

Mark Arcand se fait rassurant en déclarant que des agents de sécurité patrouilleront à l'extérieur du bâtiment. Des caméras de sécurité seront aussi installées.