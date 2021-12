Opioïdes : forte hausse des visites aux urgences albertaines durant la pandémie

Entre mars 2020 et juin 2021, le nombre d'hospitalisations et de visites aux services d’urgence albertains liés à consommation d’opioïdes ont augmenté de 26 % par rapport à l'avant-pandémie.

La hausse aux urgences dépasse de trois points de pourcentage la moyenne nationale de 23 %, selon une nouvelle étude  (Nouvelle fenêtre) de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). La différence est encore plus forte pour les hospitalisations, soit six points de pourcentage de plus en Alberta par rapport au Canada dans son ensemble.

La directrice de l’évaluation de la performance du système de santé de ICIS, ICIS, Mélanie Josée Davidson, croit que les augmentations en Alberta sont liées aux politiques du gouvernement provincial pour réduire l'accès aux centres de consommation supervisée.

Pour les hospitalisations et les visites aux urgences reliées aux utilisations de [toutes les] substances en Alberta, on ne voit pas un changement majeur, donc il y a très peu de différence entre avant la pandémie et pendant la pandémie. Par contre, si on regarde [les données] par type de substance qui a conduit à l'hospitalisation, on voit une forte augmentation liée aux opioïdes .

« Il y a eu beaucoup de changements au fil de la pandémie, donc on voit cet impact se refléter dans les données. » — Une citation de Mélanie Josée Davidson, directrice de l’évaluation de la performance du système de santé , ICIS

Le Dr Rob Tanguay, un psychiatre spécialisé dans la dépendance, estime que l'Alberta a besoin d’un système complet de prévention et de lutte contre la dépendance aux opioïdes.

Ce système devrait inclure, selon lui, des programmes de réduction des méfaits de la drogue et des programmes de réhabilitation à long terme.

Certains programmes de réduction des méfaits n’ont pas de médecin pour faire des prescriptions. Or nous pourrions prescrire des médicaments [...] du fentanyl et autres médicaments dans les centres de consommation supervisée , soutient le docteur Tanguay.

Il ajoute qu’il faut développer de bonnes pratiques médicales pour suivre les malades tout le long de leur traitement, mais nous n’avons rien de tout ça .

« Il n’y a pas de solution facile. Les gens veulent une baguette magique, mais il n’y a pas de baguette magique. » — Une citation de Dr Rob Tanguay, psychiatre spécialisé dans la dépendance

Selon le psychiatre, la solution se trouve ailleurs, en Europe. Qui a réussi? Le Portugal l’a fait en mettant en place une politique sur quatre volets .

Ces quatre volets, explique-t-il, sont la décriminalisation de la dépendance aux drogues, la gratuité des traitements de courte de de longue durée, la prévention et l'application de la loi pour empêcher l’usage de la drogue dans la rue.

Au Portugal, si vous êtes arrêtés vous n'irez pas en prison, vous serez convoqué devant une commission de dissuasion et des traitements vous seront offerts. Si vous les refusez, c'est votre choix, vous recevrez une amende pour usage de la drogue en public , explique le psychiatre.