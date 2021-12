La grève générale illimitée est terminée au CPE Au Jardin de Pierrot

Les travailleuses affiliées au Syndicat des Métallos ont voté unanimement en faveur de l’entente de principe survenue mercredi à la table de négociations provinciale.

Les éducatrices mettent ainsi fin à une grève de huit semaines, qui s’était amorcée le 13 octobre dernier.

Elles seront de retour au travail dès lundi.

La représentante du Syndicat des Métallos, Sonia Charette, soutient être fière du combat mené par les éducatrices.

Après deux mois de lutte où ça a beaucoup négocié, d’avoir une entente ratifiée à 100 %, ça nous rappelle que ça n’a pas été facile, que ça a été une grosse bataille, mais que ça en valait la peine. Les salariées sont vraiment fières du combat qu’elles ont mené et du résultat qu’on a sur la table , souligne-t-elle.

« Les éducatrices vont revenir travailler lundi matin la tête haute et satisfaites de la bataille qu’elles ont menée. » — Une citation de Sonia Charette, représentante du Syndicat des Métallos

Mme Charette affirme que les prochaines heures serviront à préparer le retour, notamment d’un point de vue administratif.

On va prendre le temps de discuter avec la direction pour lui expliquer que le conflit est réglé, qu’on va être prêtes à retourner au travail, mais vous comprendrez que lorsqu’on est en grève, on n’a plus de convention collective, on n’a plus rien qui s’applique. Donc c’est important de s’asseoir avec la direction afin de s’assurer que notre retour au travail va se faire correctement et dans l’ordre des choses , indique-t-elle.

Bien que l’entente ait été ratifiée ce jeudi, Sonia Charette rappelle que certains préparatifs doivent être effectués, expliquant que le retour des enfants au CPE ne se fera que lundi.

Vous comprendrez aussi qu’après deux mois d’absence, les réfrigérateurs sont vides, les locaux ne sont pas prêts puisque le CPE a fait des travaux, donc il faut s’assurer de tout remettre en place pour être capable d’accueillir les enfants et les parents comme il se doit , explique-t-elle.

Étant donné que les travailleuses du CPE Touchatouille de Port-Cartier, aussi en grève générale illimitée depuis le 13 octobre, ne se prononceront sur l’entente de principe que samedi, le syndicat indique qu’aucun détail entourant l’entente ne sera pour l’instant dévoilé publiquement.

Plus de détails suivront.