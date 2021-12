La vie à 50 ans : Sex and the City de retour pour une nouvelle saison

Elles ne sont plus que trois, ont la cinquantaine et évoluent dans un New York marqué par la pandémie de COVID-19 : HBO Max diffuse à partir de jeudi une nouvelle saison de la série phénomène Sex and the City, rebaptisée And Just Like That...

Les aventures professionnelles, sentimentales et sexuelles de la chroniqueuse new-yorkaise Carrie Bradshaw, et de ses amies, avaient marqué à la fin des années 1990 et dans les années 2000 l'histoire des séries télévisées et de la chaîne HBO, à l'instar d'autres grands succès tels que Les Soprano.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Chronique glamour de Manhattan, à travers les histoires de femmes épanouies professionnellement et ne cherchant pas à tout prix à fonder une famille, les six saisons, suivies de deux films, en ont fait un phénomène. À New York, on peut désormais visiter les lieux emblématiques de la série, dont les tendances vestimentaires ont aussi nourri les sites et magazines de mode.

Je pense que ce que Sex and the City a apporté aux femmes [...] est vraiment un message de féminisme, qui parle de l'importance d'être indépendante, d'être indépendante financièrement, et de chercher à devenir son propre Mr. Big plutôt que de chercher à épouser Mr. Big , a expliqué à l’AFP la romancière et journaliste Candace Bushnell, dont les chroniques dans le New York Observer, puis le livre en 1996 avaient inspiré la série au départ.

Le départ de Samantha Jones et de nouveaux personnages

Dans les dix nouveaux épisodes diffusés sur HBO Max à partir de jeudi , les quatre amies ne sont plus que trois, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) et Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), le personnage de Samantha Jones (Kim Cattrall), connue pour ses répliques cultes sur le sexe et les hommes, ayant été retiré de la distribution.

Les premiers épisodes ont été écrits et réalisés par Michael Patrick King, qui est à l'œuvre depuis le début de la série.

Selon HBO Max, leur vie et leur amitié sont encore plus compliquées à 50 ans . Nous n'avons pas essayé de dire : regardez, elles sont plus mûres, plus intelligentes , a expliqué Sarah Jessica Parker, dans le New York Times.

Une bande-annonce montre Carrie, désormais en couple, animant des balados sur le sexe, et met en scène de nouveaux personnages interprétés par des actrices noires ou latinoaméricaines (Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sara Ramirez), dans une ville qui se réinvente .

Célébrée pour son message féministe, Sex and the City avait été critiquée pour ne mettre en scène que des héroïnes blanches.