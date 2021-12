Des mesures pour la protection de l’enfance tardent à être mises en place au Manitoba

Le Bureau de la protectrice des enfants et des jeunes du Manitoba (MACY) affirme que l’application de dizaines de recommandations visant à protéger les plus jeunes de la province est au point mort.

Dans le rapport annuel de conformité, publié jeudi, la protectrice des enfants, Ainsley Krone, affirme que seulement quatre des 51 recommandations formulées de 2018 à 2020 ont été entièrement mises en œuvre.

Le Bureau est mandaté par la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes pour surveiller la mise en œuvre des recommandations incluses dans les enquêtes et les rapports spéciaux sur les blessures graves ou les décès d'enfants.

Depuis la promulgation de la loi en 2018, le Bureau a publié 10 rapports spéciaux contenant un total de 69 recommandations. Les recommandations émises en 2021 n'ont pas été incluses dans l'évaluation actuelle, car moins de six mois se sont écoulés depuis qu'elles ont été formulées.

Sur les 51 recommandations examinées, deux, émanant du ministère de la Justice, ont été jugées entièrement conformes selon un rapport datant de l'an dernier. Il en restait donc 49.

Deux autres recommandations ont fait l'objet de suivis entre les mois de juin 2020 et mai 2021, ce qui laisse maintenant 47 recommandations en suspens.

Les deux dernières recommandations mises en oeuvre portent sur l'intimidation et la promotion de la santé mentale dans les écoles et relevaient du ministère de l'Éducation. Ce ministère est d'ailleurs le meilleur élève, selon la protectrice, avec un taux de conformité de 75 %.

Le ministère de la Santé et des Soins aux aînés arrive bon dernier avec un taux de conformité de 25 %. Ces notes sont associées aux suivis faits ou non sur les recommandations.

L'impact de la pandémie

Le rapport reconnaît que la pandémie a bouleversé les services publics dans le monde entier, ce qui signifie que l'attention portée aux problèmes chroniques, comme la mortalité infantile et la santé mentale des enfants et des jeunes, s'est déplacée vers les besoins émergents des Manitobains.

Cependant, Ainsley Krone exhorte la province à donner la priorité aux actions et aux investissements dans les efforts visant à prévenir les décès infantiles et les problèmes de santé mentale des enfants et des jeunes .

Elle soutient que leur santé mentale est essentielle au rétablissement et au bien-être des jeunes Manitobains.

Selon Ainsley Krone, le gouvernement provincial a démontré avoir agi pour la mise en œuvre des recommandations dans moins de la moitié des cas. Plusieurs ministères ont déclaré que leurs ressources avaient été réaffectées en raison de la pandémie.

Le gouvernement semble croire que les enfants peuvent attendre que la pandémie soit finie avant qu'il enteprenne les changements nécessaires , peut-on lire dans le rapport.

Lorsqu'il s'agit de la sécurité des nourrissons, de l'accès à l'éducation, des soins aux personnes handicapées, du soutien en santé mentale, du traitement de la toxicomanie et plus encore, ces besoins ne peuvent plus attendre pour être réglés.

Pour Ainsley Krone, ce rapport révèle des lacunes importantes pour les enfants et les jeunes qui vivent avec des troubles de santé mentale et de toxicomanie au Manitoba.

Selon le rapport, si Justice Manitoba a fait des suivis à deux recommandations en 2020, le ministère n'a pas fait grand-chose depuis et obtient donc un taux de conformité de 45 %.

La protectrice des enfants affirme que l'examen du système de justice pour les jeunes, qui a été annoncé en 2019, est une étape positive. Elle relève toutefois un manque d’actions sur les questions relatives à la ségrégation et à l'isolement dans les établissements de détention pour les jeunes.