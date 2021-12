Le document de 70 pages, qui figure parmi quatre audits évaluant divers aspects de la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau, comme le contrôle des voyageurs entrant au Canada, est particulièrement accablant.

Les inspections déficientes des inspecteurs d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) pendant la pandémie ont laissé les travailleuses et travailleurs agricoles étrangers temporaires vulnérables , conclut Karen Hogan.

Nous avons constaté que les inspections [...] — autant en lien avec la mise en quarantaine, les éclosions ou les conditions de vie minimales — avaient donné peu d’assurance que la santé et la sécurité des travailleurs agricoles étrangers temporaires étaient protégées pendant les saisons de culture en 2020 et 2021 , a-t-elle résumé dans un communiqué.

Inspections de quarantaine incomplètes et de mauvaise qualité, retards liés aux inspections en cas d’éclosion, accumulation importante d’inspections en retard, etc. : les problèmes relevés sont nombreux.

Selon la vérificatrice, il existe des problèmes importants sur le plan de la qualité et la rigueur des inspections visant à vérifier si les producteurs agricoles respectaient les exigences mises en place pour protéger leur main-d’œuvre étrangère pendant la pandémie.

Dans la majorité des cas, les inspecteurs ont jugé que presque tous les employeurs étaient en conformité avec ces nouveaux impératifs, mais sans obtenir de preuve adéquate ou en acceptant de la documentation qui indiquait de possibles cas de non-conformité sans aucun suivi , explique-t-elle.

Ainsi, 73 % des inspections de quarantaine effectuées en 2020 comportaient des problèmes liés à la qualité.

Mme Hogan indique avoir signalé la situation au ministère en décembre 2020 et en février 2021. Malgré cela, la situation a empiré en 2021, a-t-elle constaté.

Cette année, ce sont 88 % des inspections de quarantaine examinées qui comportaient des problèmes de qualité.

D'autres inspections également problématiques

La lenteur d’exécution était également un problème, car de nombreuses inspections de quarantaine restaient incomplètes et inactives longtemps après la fin de la période de quarantaine obligatoire de 14 jours imposée aux travailleurs , note aussi la vérificatrice générale.

Les inspections des éclosions ont révélé des problèmes semblables et ont apporté peu d’assurance que les employeurs avaient fourni aux travailleurs malades ou symptomatiques des locaux pour s’isoler correctement.

Mme Hogan a aussi constaté des lacunes dans les vérifications faites par les inspecteurs fédéraux au sujet des conditions de vie minimales (présence d’eau courante, taux d’occupation, etc.) des travailleurs étrangers temporaires.

Les inspecteurs n’avaient pas recueilli d’informations dans presque tous les cas, et pourtant avaient jugé que les employeurs respectaient les exigences en vigueur , constate-t-elle, en rappelant l’importance plus grande des mesures de désinfection et de distanciation sociale en temps de pandémie.

Des problèmes qui perdurent

En conférence de presse, Mme Hogan a déploré la lenteur d'Emploi et Développement social Canada EDSC à régler ces problèmes, déjà constatés avant que la pandémie ne frappe le pays.

« À deux reprises pendant la pandémie, Emploi et Développement social Canada EDSC s’est engagé à changer son programme pour améliorer les conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires. C’est un engagement du ministère qui remonte à 2018, mais nous n’avons constaté aucun progrès à cet égard. » — Une citation de Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada

Les préoccupations au sujet des conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole ne sont pas nouvelles. La COVID-19 ne fait qu’illustrer à quel point il est important que le ministère donne la priorité à [leur] santé et [leur] sécurité, et qu’il règle le problème des logements surpeuplés ou inadéquats , a-t-elle ajouté.