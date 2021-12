Un projet-pilote pour prélever des tissus humains au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un projet-pilote d’Héma-Québec et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) permettra d’identifier davantage de donneurs potentiels de tissus humains dans la région. L’alliance unique au Québec permettra également de réaliser des prélèvements au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En 2020-2021, à peine 63 des 5390 personnes décédées et recommandées pour un don de tissus humains, au Québec, provenaient de la région.

On espère que ça va vraiment faciliter, qu’on va pouvoir greffer davantage de gens de la région. Ce sera facilitant avec ce beau partenariat , souligne la présidente et chef de la direction d’Héma-Québec, Nathalie Fagnan.

Une professionnelle de l’équipe des tissus humains d’Héma-Québec assistera les équipes du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette même personne procédera, dans quelques mois, aux prélèvements de cornées.

Je suis là pour faciliter la recommandation d’un donneur potentiel de tissus. Je travaille en partenariat avec les équipes soignantes sur les unités dans les six établissements hospitaliers. Je facilite le don avec la nouvelle recommandation d’un donneur potentiel , résume l’agente au recrutement et aux prélèvements des dons de tissus humains chez Héma-Québec, Sonia Caouette.

À travers ses fonctions, Mme Caouette validera l’admissibilité de donneurs potentiels grâce à différents critères.

Tous les gens sont potentiellement des donneurs. Il ne faut pas s’empêcher de signer sa carte en croyant qu’on ne pourrait être un donneur. Chaque personne est un donneur potentiel de tissus , rappelle-t-elle.

Le modèle unique qui se déploie au Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait s’étendre ailleurs au Québec en fonction des résultats obtenus au cours des deux prochaines années.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS a été très avenant, intéressé et audacieux de se lancer dans ce projet-pilote. C’est le premier et on espère pouvoir l’étendre ailleurs avec la confirmation de cette expérience. On a très confiance , souligne Mme Fagnan.

Différents tissus prélevés

Plusieurs tissus humains peuvent être prélevés dans l'objectif d'être greffés. C’est le cas des valves cardiaques, des tissus cutanés, des tissus artériels et des tissus musculosquelettiques. Héma-Québec souligne qu’un seul don de tissus peut servir jusqu’à 20 personnes.

D'ailleurs, l’approvisionnement en cornées demeure un défi alors que la demande pour ces tissus humains est en hausse depuis quelques années. D'autant plus que cette partie de l'œil figure parmi les tissus prélevés les plus complexes. Cela s'explique notamment en raison de sa conservation qui se limite à 14 jours après le prélèvement.

Le nouvelle collaboration permettra de prélever des cornées dans la région plutôt qu'à Québec à compter du printemps 2022.

Les donneurs potentiels doivent consentir au don des tissus humains. Près de 3,5 millions de Québécois sont inscrits au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).