Pétrolières et contamination de l’eau : un inventaire complet réclamé

Ils exigent que Québec fasse la lumière sur la contamination léguée par les entreprises pétrolières et gazières.

Ils réclament un inventaire complet de la qualité des eaux souterraines.

Cet inventaire devrait être effectué pour tous les puits forés au cours des vingt dernières années ainsi que tous ceux considérés comme problématiques par le gouvernement , peut-on lire dans un communiqué signé notamment par Équiterre, Eau Secours et la Fondation David Suzuki.

Un travailleur de l'industrie pétrolière grimpe dans une échelle. (archives) Photo : Getty Images / Hoptocopter

Une pétition a été lancée il y a deux semaines contre l'indemnisation des entreprises qui seront touchées par l'interdiction éventuelle de l'exploitation pétrolière et gazière au Québec.

Dans le contexte où le gouvernement s’apprête à mettre un terme définitif à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures et considère indemniser les entreprises pétrolières et gazières, il est inconcevable que cette information ne soit pas considérée à sa juste valeur et que la population n’ait pas accès à ces informations , plaident-ils dans leur missive.

En point de presse, la députée de Gaspé Méganne Perry Mélançon explique y voir une raison de plus de ne pas indemniser les pétrolières qui devront abandonner leurs travaux.

« Les compagnies demandent des compensations financières et elles contaminent nos eaux! Faut avoir du culot. » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé

Le gouvernement doit mettre un terme à ses intentions de donner des compensations, ajoute-t-elle, aller au fond des choses et examiner tous les puits.

Fuite de méthane d'un puits abandonné découvert dans la forêt, il y a quelques années, à quelques mètres d'un quartier résidentiel à Gaspé Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Payer pour décontaminer?

En considérant les coûteuses opérations de décontamination que nous aurons à mettre en branle pour les décennies à venir, le gouvernement du Québec devrait considérer combien ces entreprises devraient verser pour réparer leurs pots cassés, mentionne Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus.

Le président de Ressource Utica, Mario Lévesque, n’a pas souhaité commenter le dossier, mais a tout de même indiqué qu’il ne craint pas que Québec doive payer pour la décontamination des sites d’exploration et d’exploitation puisque, selon lui, les compagnies sérieuses ont des assurances pour ça.

Sa filiale, Gaspé Énergies, a toujours l'intention de développer les hydrocarbures au Québec.

Gaspé Énergies, qui contestait le refus du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, de lui octroyer une autorisation de forage dans le gisement Galt, attend de savoir si Québec maintient sa décision. Si c’était le cas, une compensation serait demandée, comme prévu dans toute situation d'expropriation.

Forage au puits Galt no 4 de Junex (archives) Photo : Radio-Canada

Scepticisme

Par ailleurs, aux yeux d’Éric Tétreault, président de l’Association de l’énergie du Québec (anciennement l’Association pétrolière et gazière du Québec), il est pratiquement impossible que les travaux des entreprises contaminent l'eau.

Il existe des milliers d’études au Canada et aux États-Unis, commente-t-il. Ce qu’on en comprend, c’est qu’il n’existe pas de cas précis de contamination en raison d’une migration des éléments chimiques dans les eaux souterraines. Il dit s’appuyer sur des études de l’Environnemental Protection Agency aux États-Unis.

Ça n’existe pas, il n’y a pas d’études réelles là-dessus, insiste-t-il. Il peut y avoir des études qui montrent une certaine contamination, mais le lien n’est pas clair entre ça et la présence du puits. Au Québec, j’ai vu des centaines d’études et on peut leur faire dire ce qu’on veut.

M. Tétreault mentionne que son organisme ne représente plus l’industrie pétrolière, mais les projets de gaz naturel. Toutefois, il se définit en tant qu’expert du domaine pétrolier, qu’il a longtemps représenté.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, dit préférer laisser aux instances gouvernementales le soin de commenter le dossier.

La mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie Roussy, préfère s'informer davantage avant de commenter.

Le ministère de l’Environnement n’a pas donné suite à notre demande d'entrevue.