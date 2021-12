Une enseignante retirée de sa classe en raison de son hijab

Cette loi a été adoptée en juin 2019, malgré la controverse. Elle interdit, entre autres, le port de signes religieux aux employés de l’État, dont les enseignants. Le cas du retrait de classe de cette enseignante de Chelsea serait le résultat d'une première application concrète de la loi 21 au Québec.

Des parents dont les enfants fréquentent la petite école primaire anglophone de l'Outaouais se sont révoltés devant la décision de la direction de muter Fatemeh Anvari, une enseignante de troisième année, à d'autres fonctions, à cause de son hijab.

Une manifestation a d'ailleurs eu lieu, jeudi, en début d'après-midi.

Perdre son travail comme professeure aimée et adorée par les élèves et les familles à cause de sa religion, c'est discriminatoire et c'est incompréhensible , a lancé l'un des parents présents.

Je veux que mes enfants apprennent qu'il y a de la diversité dans notre société , a renchéri Rachel, une mère dont l'enfant fréquente l'école. De le cacher, c'est de ne pas préparer nos enfants pour le futur.

Une vague de soutien

En entrevue à CBC, Fatemeh Anvari se dit reconnaissante et un peu dépassée par cette vague de soutien et d'amour qui la submerge. Ça va au-delà de ce que j’aurais pu imaginer , commente-t-elle.

Mme Anvari porte le hijab parce qu'il fait partie de son identité et parce qu'il s'agit d'un symbole de résilience.

« Oui, je suis musulmane, mais pour moi, [le hijab] est porteur de significations, de mon identité, de la façon dont je me présente. Je suis une personne forte dans un monde qui ne veut pas que je sois moi-même. » — Une citation de Fatemeh Anvari

Elle explique que ça a été un véritable choc quand la directrice de l'école lui a appris la nouvelle, mais qu'elle comprenait dans quelle position celle-ci se retrouvait. Mme Anvari a d'ailleurs une pensée pour ses élèves qui ont subi les contrecoups de la loi sur la laïcité.

Les enfants étaient tellement confus , raconte-t-elle. Ils m’ont vu dans le corridor, ils m’ont demandé pourquoi je ne peux plus être leur enseignante. Désemparée devant leurs questions, l'enseignante a choisi de leur faire part de la situation en toute transparence.

Ceux-ci ont alors exprimé leur désaccord et leur mécontentement face à la situation. Ça montre que les enfants pensent au-delà des étiquettes, ils pensent à la compassion, à l’amour et ça me donne espoir , ajoute-t-elle.

Mme Anvari n'est pas certaine de ce qu'elle fera ensuite. Je sais que je veux être enseignante, c’est le plus important pour moi , lance-t-elle toutefois.

Pas le choix d'appliquer la loi

La direction de la commission scolaire anglophone Western Quebec a fait valoir, de son côté, que malgré son opposition passée à la loi sur la laïcité, elle n'a d'autre choix que de respecter la mise en application de celle-ci.

Si un enseignant persiste à vouloir porter un symbole religieux en classe, il doit quitter son poste, a affirmé Wayne Daly, président par intérim, en entrevue avec Radio-Canada.

La loi s'applique à cette personne, à ce moment , a-t-il soutenu en entrevue. C'est facile comme ça, c'est comme si vous avez une contravention pour un stationnement illégal.

Le Québec a fait le choix de la laïcité de l'État , écrit le cabinet du ministre Simon Jolin-Barette dans un courriel adressé à Radio-Canada. Il s’agit d’un choix de société légitime fondé sur des principes tels que l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, la liberté de conscience et de religion ainsi que la neutralité religieuse de l’État.

« En ce sens, la nation québécoise s’est dotée d’un mode d’organisation des rapports entre l’État et les religions qui reflète son parcours historique et ses valeurs sociales distinctes. » — Une citation de réponse du cabinet du ministre Simon Jolin-Barette

Le port de signe religieux est ainsi interdit à certains employés de l’État en position d’autorité, dont les enseignants et enseignantes , a-t-on conclu.

Avec les informations de Christian Milette, Estelle Côté-Sroka, Nafi Alibert et Stéphane Leclerc