174 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, un record

Le Nouveau-Brunswick fracasse son record de nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée : la province annonce 174 nouvelles infections, jeudi. Plus de la moitié des cas ont été signalés dans la région de Fredericton.

Le précédent sommet quotidien avait été atteint le 2 octobre, lorsque 140 cas de COVID-19 avaient été recensés en 24 heures.

Nouveau cas par région sanitaire Région de Moncton : 25

Région de Saint-Jean : 32

Région de Fredericton : 94

Région d’Edmundston : 4

Région de Campbellton : 5

Région de Bathurst : 4

Région de Miramichi : 10

Il y a maintenant 892 cas actifs au Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’un sommet en plus de sept semaines. Mercredi, 111 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalé au Nouveau-Brunswick.

La santé publique confirme également que deux personnes âgées dans la cinquantaine sont mortes des suites de la COVID-19, dans les régions de Campbellton et de Miramichi.

Hausse des infections à Fredericton

La région de Fredericton est de loin la plus touchée par la pandémie actuellement. Au total, 361 personnes sont malade en raison de la COVID-19.

Le virus touche surtout les jeunes dans cette région : 53 nouvelles infections ont été recensées chez les moins de 19 ans.

Nous continuons d’enregistrer un nombre élevé de cas chez les personnes âgées de moins de 19 ans, en particulier dans la zone 3, soit la région de Fredericton, a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, dans un communiqué de presse.

Contrairement aux personnes plus âgées et à celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, la grande majorité des jeunes qui contractent le virus présentent des symptômes relativement légers et n’ont pas besoin d’être hospitalisés , ajoute-t-elle.

Cas dans les écoles et les garderies

La santé publique encourage les parents à profiter du programme de dépistage rapide  (Nouvelle fenêtre) pour leurs enfants, puisque les personnes âgées de moins de 19 ans représentent maintenant près de la moitié des nouveaux cas de COVID-19 de la province.

Jeudi, quinze cas de COVID-19 ont été confirmés dans des écoles et des garderies des régions de Moncton, de Saint-Jean, de Fredericton et de Miramichi. La majorité de ces cas se trouvent toutefois dans les régions de Moncton et de Fredericton.

Hospitalisations sous contrôle

Quarante personnes sont hospitalisées, dont 16 qui se trouvent aux soins intensifs. Huit personnes sont sous respirateur artificiel.

La santé publique précise que le nombre d’hospitalisations continue de diminuer comparativement à la semaine dernière, alors que le nombre de personnes admises à l’unité de soins intensifs demeure stable.

Éclosion à l’unité COVID de l’Hôpital de Moncton

Une éclosion été déclarée à l’unité pour patients hospitalisés atteints de la COVID-19 à l’Hôpital de Moncton.

Trois membres du personnel de l’unité ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Selon le Réseau de santé Horizon, la transmission du virus a eu lieu au sein de l’établissement hospitalier.

Des tests de dépistage réguliers sont effectués chez les membres du personnel de l’unité.

Cette unité devient la cinquième unité de l’Hôpital de Moncton à subir une éclosion de COVID-19.

En date de jeudi, 32 patients et 11 membres du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans les 5 unités.

Le Réseau de santé Horizon indique que les chirurgies auront lieu comme prévu et la prestation des services de travail et d’accouchement, de soins ambulatoires et de services professionnels se poursuivra.