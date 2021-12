Québec donnera des tests rapides à tous les élèves du préscolaire et du primaire

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi qu'il allait commencer à distribuer dès cette semaine des tests rapides dans l’ensemble des établissements préscolaires et primaires du Québec.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a fait savoir par communiqué que l'opération se déroulera graduellement, à commencer par les régions où la situation est davantage préoccupante , soit Montréal, l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, la Montérégie et les Laurentides.

Les autres régions recevront les tests au cours de la semaine du 13 décembre.

En mêlée de presse, le ministre Christian Dubé a confirmé que son gouvernement souhaitait s’en aller de plus en plus vers l’autotest .

« On veut que les gens soient capables de s'autotester eux-mêmes. Donc ce qu'on veut, c'est que les tests rapides – ou les autotests – soient à la maison. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

À terme, ce sont plus de 3 millions de tests rapides qui seront remis aux parents des 625 000 élèves de niveau préscolaire et primaire du Québec.

Des tests moins fiables qu'en laboratoire

Chaque élève se verra remettre, dans son sac d’école, une trousse comprenant cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser , explique le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS dans son communiqué.

Ces tests devront uniquement être utilisés si l'élève en question présente des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, précise-t-il.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS prévient toutefois que les tests rapides ont une fiabilité moindre par rapport aux tests habituellement utilisés en laboratoire .

Pour cette raison, en cas de résultat positif, les parents [devront] se rendre avec l’enfant dans un centre désigné de dépistage de leur région pour faire confirmer ce diagnostic par un test de laboratoire et faire tester les autres membres de la famille , poursuit-il.

Le Québec en bas de palmarès

Cette annonce survient alors que le Québec a recensé jeudi 1807 cas de COVID-19, un sommet depuis la mi-janvier. À l'heure actuelle, 255 personnes sont hospitalisées en raison de la maladie, dont 60 aux soins intensifs.

Le Québec enregistre désormais le taux de cas actifs le plus élevé au pays. On compte 12 085 infections présentement. Plus du tiers des personnes malades (4657) sont des élèves ou des membres du personnel des réseaux scolaires public et privé.

Le Québec compte à l'heure actuelle 22 écoles fermées ou partiellement fermées.

La dernière en lice est l'école des Cèdres, à Laval, qui a annoncé jeudi qu'elle fermait ses portes (ainsi que celles de son service de garde) jusqu'au 14 décembre inclusivement en raison d'une cinquantaine de cas actifs de COVID-19.

À moins d'un avis contraire, les élèves seront donc de retour à l'école le mercredi 15 décembre , a fait savoir le Centre de services scolaire de Laval dans une lettre envoyée aux parents.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pendant ce temps, la campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans se poursuit. À l'heure actuelle, 34 % des jeunes issus de ce groupe d'âge ont reçu leur première dose; 1 % leur deuxième dose.