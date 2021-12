Incertitude à la SAQ : une occasion d’affaires pour certains entrepreneurs

Les vins du Domaine et Vins Gélinas à Saint-Sévère sont plus populaires qu'à l'habitude dans ses quelque 75 points de vente, principalement situés en Mauricie.

Les commerçants appellent le vignoble pour avoir plus de produits, ce qui n’étonne pas le propriétaire du Domaine et Vins Gélinas, Frédéric Gélinas. Ce n’est pas la première fois [que ça arrive], on était déjà prêt à cela , dit-il.

Domaine et Vins Gélinas ne vend pas ses vins à la Société des alcools du Québec SAQ . L'intérêt actuel des clients pour des vins vendus à l’extérieur de la Société des alcools du Québec SAQ pourrait lui être profitable à plus long terme. On va sûrement atteindre de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients qui vont nous découvrir , estime Frédéric Gélinas.

Il se désole toutefois de savoir que certains de ses collègues vignerons ne pourront pas autant profiter du temps des Fêtes que d’habitude pour vendre leurs produits. Il espère que l’approvisionnement sera bientôt rétabli dans les Société des alcools du Québec SAQ .

Frédéric Gélinas est propriétaire du Domaine et Vins Gélinas à Saint-Sévère, en Mauricie. Photo : Radio-Canada

Les 800 employés d'entrepôts de la Société des alcools du Québec SAQ ont rejeté à 86 % l'entente de principe conclue il y a une semaine entre leur syndicat et la direction. Les deux parties doivent donc retourner à la table de négociations. Les employés ont repris le travail, mais la possibilité d'une autre grève n’est pas à exclure.

Des épiciers qui vendent du vin notent aussi que les tablettes dégarnies dans certaines Société des alcools du Québec SAQ de la province sont bénéfiques pour eux. C'est le cas de l'épicerie IGA des Chenaux, qui a d'ailleurs adapté sa stratégie à l'approche des Fêtes. Le propriétaire Francis Desrochers est en contact avec ses fournisseurs québécois pour sécuriser ses inventaires.

En raison de l'invertitude qui plane quant à l'approvisionnement dans les SAQ, cette épicerie de Trois-Rivières a décidé de mettre davantage de l'avant ses vins vendus en magasin. Photo : Radio-Canada

Le commerce de Trois-Rivières a réaménagé les vins dans son magasin pour qu'ils soient plus visibles et ainsi susciter un nouveau réflexe chez le consommateur qui n'a pas nécessairement l'habitude de s'y approvisionner.

On a augmenté nos commandes [de vin], affirme Francis Desrochers. On les met aussi plus de l’avant, on fait des mises en marché plus que d’habitude.

Andréa Lemire est propriétaire du Duplex café à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

En raison de l’incertitude à la Société des alcools du Québec SAQ , la propriétaire du Duplex Café à Trois-Rivières, Andréa Lemaire, a décidé de rappeler le fait qu’elle vend du vin dans son établissement.

Souvent quand je fais de petites stories [sur les réseaux sociaux] disant que mes tablettes sont pleines, ça m’aide , constate-t-elle.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel