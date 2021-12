Qui sont les francophones en lice pour un prix aux Saskatchewan Music Awards ?

Étienne Fletcher, Marie-Claire, Marie-Véronique Bourque, et velours: ces quatre artistes francophones pourraient remporter des prix lors du gala des Saskatchewan Music Awards, le 20 janvier prochain.

« C’est un honneur et un privilège d’avoir l’occasion de représenter les francophones et le domaine du jazz, qui est souvent peu reconnu. » — Une citation de Marie-Véronique Bourque, flûtiste

Marie-Véronique Bourque pourrait remporter deux prix pour son album Entre Québec et Saskatchewan. Le deuxième album de la flûtiste jazz se veut un pont entre ses origines et ses nouvelles racines. Pour moi, c’est mon premier album où je suis productrice, c'est moi qui l’ai produit de A à Z et j’en suis tellement fière , confie-t-elle.

« Être dans cette liste, avec des gens si talentueux, me rend si heureuse d'être reconnue, si fière! » — Une citation de Marie-Claire, auteure-compositrice-interprète

Marie-Claire est également en lice pour un prix pour son album, intitulé From the Red Room. Elle y offre des textes empreints de vulnérabilité sur des pistes aux influences soul, jazz, et R&B.

D’un naturel réservé, c’est Jason Plumb de Studio One Recording qui l’a convaincue d’endisquer les chansons qu’elle écrivait de sa chambre.

Marie-Claire Winichuk est peut-être moins connue du public fransaskois, mais elle reste profondément attachée à ses origines francophones. Née d’une mère québécoise et d’un père musicien, elle a grandi immergée dans la création musicale. Elle est notamment la vocaliste de l’ensemble réginois The New Montagues.

La réputation d'Étienne Fletcher outrepasse les frontières de la Saskatchewan. Celui qui rentre d’une tournée pancanadienne pourrait être récipiendaire de deux prix, dont celui du meilleur artiste Rock/Pop. Son premier album solo, Entre deux, qui révèle des chansons intimes et marquantes, pourrait également lui valoir un prix.

L’artiste émergente velours n’en est pas à sa première présence sur les listes annuelles des Sask Music Awards. Elle a publié Identity, son premier mini album, l’an dernier. Il s'agit d'un ensemble de quatre pistes, une musique pop-alternative bien léchée. Elle est à nouveau en lice, mais cette fois-ci pour le prix de l’artiste Rock/Pop de l'année et celui du meilleur vidéoclip.

LES NOMMÉS Étienne Fletcher Artiste Rock/Pop de l'année

Album de l'année : Entre deux Marie-Véronique Bourque Album expérimental/contemporain de l'année : Entre Québec et Saskatchewan

Album de l'année velours Artiste Rock/Pop de l'année

Vidéo de l'année : Whatever that means Marie-Claire Album de l'année : From the Red Room

La voix du public

Le grand public est invité à se faire entendre, en votant pour les prix remis à l’album de l’année et à la salle de spectacle de l’année. Les gagnants des Saskatchewan Music Awards seront dévoilés le 20 janvier.